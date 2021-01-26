Купить путевку по новым правилам: что изменилось в 2021-м

Украинские туроператоры обновили правила оплаты туров для клиентов. Так, теперь они будут работать по курсу Нацбанка и указывать цены на сайтах в гривнах.

Об этом сообщает издание UBR. Отмечается, что ранее курс у туроператоров всегда был выше, чем курс НБУ на 1-1,3 грн. Все цены в онлайне можно было смотреть в валюте, но платить только в гривне по курсу туристических компаний. После многих заявлений и жалоб путешественников, правила продажи путевок изменили.

Все цены на сайтах операторов теперь указываются в гривне. Если необходимо знать цену в иностранных валютах, то можно ориентироваться на любой удобный курс банков/НБУ.

Если клиент платит 100% за тур сразу, то туроператору передаются необходимые документы и можно ждать вылета. Но если оплачивать частями, то:

указывается курс НБУ на день предоплаты;

указывается сумма в гривне и дата оплаты (предоплаты);

смотрим курс в день доплаты, делим на курс бронирования тура и получаем коэффициент, умножаем на сумму доплаты;

если курс упал – сумма не падает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская блогерша Марина Манюненко поделилась с поклонниками подробностями отдыха на Мальдивах. Она ответила на самые популярные вопросы от подписчиков в сети.