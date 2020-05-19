Куда поехать в Украине: уникальные и красивые места, которые стоит посетить

Украина богата на различные природные и архитектурные чудеса. Одни из них в последнее время все чаще принимают туристов, о других, наоборот, лишь недавно стали узнавать.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о красивые и уникальных местах Украины.

Урицкие скалы, Тустань

Где: Львовская область, вблизи села Урич (Сколевский район)

Урицкие скалы – это памятник природы и археологии, не имеющие аналогов в Европе. Их высота до 50 м, а сами скалы представляют собой эрозионные останки массивных песчаников палеоцена.

Здесь найдены остатки стен и строительных конструкций, которые являются остатками древнерусской крепости Тустань (XI – XIII в). В скалах остались подземные ходы и колодцы, которые использовали защитники крепости Тустань, оказывающие сопротивление татаро-монгольским завоевателям.

lifegid.com

vokrugsveta.ua

Вулкан Старуня

Где: село Старуня, Ивано-Франковская область

Вулкан Старуня – уникальный природный памятник, подобных которому нет в мире. Это единственный действующий грязевый вулкан в мире. Несмотря на то, что в обычное время он выглядит внешне непримечательно, во время извержения он по-настоящему эффектный. Извержения вулкана зависят от землетрясений, которые происходят в радиусе 3-6 тысяч километров.

funtime.kiev.ua

Украинские Мальдивы

Где: недалеко от Скадовска, в часе езды от материка

Остров Джарылгач – настоящая жемчужина Херсонской области. Это самый крупный в Европе незаселенный остров, где можно почувствовать себя единственным посетителем острова и оказаться в полном одиночестве.

Одним из главных символов острова Джарылгач является старый маяк, произведенный во Франции в 1900 году. Его установили на острове в 1902 году.

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Каньон дьявола

Где: Николаевская область, является частью парка "Гранитно-степное Побужье"

Актовский каньон – одно из самых необычных мест в Украине. Между высоких скал, высотой 50 метров, извивается небольшая река Мертвовод. Согласно легенде, древние скифы отправляли по ее течению в последний путь своих царей.

Здесь же по легенде находится "Долина Дьявола" и природная "ванна-джакузи", в которой можно не только покупаться, но и оздоровиться.

vokrugsveta.ua

Оптимистическая пещера

Где: Тернопольская область, недалеко от села Королевка

Оптимистическая пещера была включена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире гипсовая пещера и как вторая по общей длине пещерных ходов в мире. В ней более 240 км подземных ходов и она занимает площадь около двух гектаров.

funtime.kiev.ua

Украинская пустыня

Где: в 30 км от Херсона, Цюрупинский район

Олешковские пески – это самый крупный песчаный массив в Европе. Температурный режим в украинской пустыне соответствующий: днем песок прогревается до 70 градусов, а температура воздуха может достигать 44 градусов.

Здесь также возможны песчане бури, а также есть песчаные дюны, которые мигрируют от порывов ветра.

patriot-zt.info

Украинская Венеция

Где: Одесская область, Килийский район

Вилково – уникальный украинский город на воде, который расположен прямо в дельте Дуная, в месте впадения реки в Черное моря. Улицами в городе служат каналы, по которым перемещаются на местных "гондолах" и моторных лодках.

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Бакота

Где: на юге Хмельницкой области

Бакота – затопленное село в Хмельницкой области, которое еще называют украинской Атлантидой. Местность, где когда-то жили около двух тысяч людей, сейчас поражает своими видами, загадочными находками и уникальным монастырем. Село окружено скалами, которые защищают берега от ветра.

vidviday.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, когда возобновят работу отели в Украине.

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