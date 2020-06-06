Куда поехать в Украине: Притула назвал самые красочные места страны

Украинский шоумен Сергей Притула назвал рейтинг лучших мест в Украине, куда, по его мнению, стоит поехать каждому туристу.

В список Притулы вошло восемь локаций в разных уголках страны. Видео, где артист рассказывает о своих любимых достопримечательностях Украины опубликовано на его YouTube-канале (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Притула назвал самые красивые места в Украине Скриншот видео

Первым местом, куда советует поехать Сергей Притула, стал Туннель любви в городе Клевань в Ривненской области.

"Начнем с романтики. Это фантастическая местность, напоминающая пейзажи из книг о Гарри Поттере или Нарнию. О нем неинтересно слушать, туда надо обязательно ехать и смотреть", – высказался шоумен.

Туннель любви в разные времена года Vdviday.ua

Также ведущий посоветовал посетить гору Тростян в Карпатах (Львовская область).

"В Карпатах есть множество живописных гор, но Тростян – это моя любовь!" – поделился артист.

Гора Тростян KARPATY.LOVE

Далее в список Притулы вошло озеро Синевир и реабилитационный центр для медведей, которые расположены на Закарпатье.

Озеро Синевир KARPATY.LOVE

Ведущий посоветовал посетить и замок Вишневец в Тернопольской области (усадьба Вишневецких или "маленький Версаль").

Усадьба Вишневецких Zamky.te.ua

На юге страны шоумен выделил заповедник "Аскания Нова", единственную естественную пустыню в Европе Олешковские пески, а также город Мариуполь и его окресности, где можно насладиться степными или морскими пейзажами.

Олешковские пески Ukrainians.today

Для тех, кто живет в Киеве и не имеет возможности уезжать далеко от столицы, идеальным для поездки на выходные будет поселок Вытачов с панорамными пейзажами на Днепр.

Вытачов (вид с горы Красуха) Travelua.com.ua

"Конечно, таких мест в Украине намного больше. Давайте открывать Украину вместе!" – предложил Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий Сергей Притула назвал свои любимые места в Киеве, которые обязательно нужно посетить каждому туристу.

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