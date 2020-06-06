Куда поехать в Украине: Притула назвал самые красочные места страны

Украинский шоумен Сергей Притула назвал рейтинг лучших мест в Украине, куда, по его мнению, стоит поехать каждому туристу.
В список Притулы вошло восемь локаций в разных уголках страны. Видео, где артист рассказывает о своих любимых достопримечательностях Украины опубликовано на его YouTube-канале (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Притула назвал самые красивые места в Украине
Скриншот видео
Первым местом, куда советует поехать Сергей Притула, стал Туннель любви в городе Клевань в Ривненской области.
"Начнем с романтики. Это фантастическая местность, напоминающая пейзажи из книг о Гарри Поттере или Нарнию. О нем неинтересно слушать, туда надо обязательно ехать и смотреть", – высказался шоумен.
Туннель любви в разные времена года
Vdviday.ua
Также ведущий посоветовал посетить гору Тростян в Карпатах (Львовская область).
"В Карпатах есть множество живописных гор, но Тростян – это моя любовь!" – поделился артист.
Гора Тростян
KARPATY.LOVE
Далее в список Притулы вошло озеро Синевир и реабилитационный центр для медведей, которые расположены на Закарпатье.
Озеро Синевир
KARPATY.LOVE
Ведущий посоветовал посетить и замок Вишневец в Тернопольской области (усадьба Вишневецких или "маленький Версаль").
Усадьба Вишневецких
Zamky.te.ua
На юге страны шоумен выделил заповедник "Аскания Нова", единственную естественную пустыню в Европе Олешковские пески, а также город Мариуполь и его окресности, где можно насладиться степными или морскими пейзажами.
Олешковские пески
Ukrainians.today
Для тех, кто живет в Киеве и не имеет возможности уезжать далеко от столицы, идеальным для поездки на выходные будет поселок Вытачов с панорамными пейзажами на Днепр.
Вытачов (вид с горы Красуха)
Travelua.com.ua
"Конечно, таких мест в Украине намного больше. Давайте открывать Украину вместе!" – предложил Притула.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий Сергей Притула назвал свои любимые места в Киеве, которые обязательно нужно посетить каждому туристу.
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