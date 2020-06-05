Куда поехать в отпуск в Украине: лучшие места, которые стоит посетить после карантина

Украина начинает восстанавливать авиасообщение, которое было прекращено из-за пандемии коронавируса. Но не все украинцы захотят ехать в другие страны – многие решат отдохнуть на Родине.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, где можно провести отпуск в Украине и какие места обязательно стоит посетить.

Отдых у моря

Бердянск

Отдых в Бердянске подойдет всем, поскольку здесь есть развлечения абсолютно на любой вкус: и яркие ночные клубы, и умиротворенные пляжи, на которых практически нет людей. В самом городе есть несколько музеев и достопримечательностей, которые можно посмотреть во время прогулки.

Бердянск

Особой популярностью пользуются прогулки на катере, а также посещение местного аквапарка. Кроме того, отдых в Бердянске точно подойдет семьям с детьми, поскольку Азовское море теплое, а береговая линия очень плавная.

Бердянск

Одесса

Одесса порадует путешественников летом не только морем, но и возможностью насладиться архитектурой. Кроме того, практически ежедневно тут проходят различные культурные мероприятия и с послаблением карантинных мер у туристов появится возможность их посещать.

Одесса

Одесса

Одесса

Одесса

Отдых в горах

Буковель

Одним из хороших вариантов для отдыха в горах станет Буковель. Этот популярный курорт понравится как любителям активного отдыха, так и тем, кто предпочитает неспешные прогулки на природе. Буковель удобно расположен, из него можно добраться во многие другие поселки и небольшие города Закарпатья и Карпат.

Буковель

Буковель

Яремче

Недалеко от Буковеля есть небольшой городок Яремче, расположенный на живописном берегу реки Прут, возле водопада Пробий. Здесь туристам также предложат множество интересных развлечений: гуцульский базар, старинные церкви, экскурсии в горы и мини-зоопарк, который понравится детям.

От Яремче в пешей доступности есть несколько ярких достопримечательностей – гора Маковица, с которой открывается прекрасный вид, и скалы Довбуша, которые находятся в живописном лесу.

Яремче

Яремче

Отдых в городе

Львов

Тем, кто хочет насладиться архитектурой, вкусным кофе и неспешными прогулками, совершенно точно понравится Львов.

Львов

Отметим, что во Львове очень хорошая транспортная развязка. Так. из города можно добраться во множество интересных мест: например, в маленький городок Дрогобыч. Тут будет возможность увидеть, как из подземной реки добывают соль, а также подняться на местную ратушу и насладиться видами.

Дрогобыч

Дрогобыч

Солеварня в Дрогобыче

Солеварня в Дрогобыче

Солеварня в Дрогобыче

Отдельно стоит отметить древние деревянные церкви в Дрогобыче.

Дрогобыч

Дрогобыч

Путешествуя на автомобиле, стоит посетить Олеский замок, который расположен всего в 80 км от Львова.

Олеский замок

Олеский замок

Всего в 15 км от Олесского замка есть не менее яркая достопримечательность - Подгорецкий дворец. Рядом с ним расположен костел, на который также следует обратить внимание.

Подгорецкий дворец

Костел возле Подгорецкого дворца

Как сообщал OBOZREVATEL, Мининфраструктуры Украины обсуждает вопрос организации чартерных рейсов после послабления карантина.

Ранее в Украине возобновили продажу авиабилетов четыре компании: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa и Международные авиалинии Украины.

Рейсы, которые ранее не осуществлялись из-за карантина, на сайтах авиакомпаний уже открыты для бронирования с мая-июня 2020 года.