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5 июня • обновлено в 11:17
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Куда поехать в отпуск в Украине: лучшие места, которые стоит посетить после карантина

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Украина начинает восстанавливать авиасообщение, которое было прекращено из-за пандемии коронавируса. Но не все украинцы захотят ехать в другие страны – многие решат отдохнуть на Родине.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, где можно провести отпуск в Украине и какие места обязательно стоит посетить.

Куда поехать в отпуск в Украине: лучшие места, которые стоит посетить после карантина

Отдых у моря

Бердянск

Отдых в Бердянске подойдет всем, поскольку здесь есть развлечения абсолютно на любой вкус: и яркие ночные клубы, и умиротворенные пляжи, на которых практически нет людей. В самом городе есть несколько музеев и достопримечательностей, которые можно посмотреть во время прогулки.

Бердянск

Бердянск

Особой популярностью пользуются прогулки на катере, а также посещение местного аквапарка. Кроме того, отдых в Бердянске точно подойдет семьям с детьми, поскольку Азовское море теплое, а береговая линия очень плавная.

Бердянск

Бердянск

Одесса

Одесса порадует путешественников летом не только морем, но и возможностью насладиться архитектурой. Кроме того, практически ежедневно тут проходят различные культурные мероприятия и с послаблением карантинных мер у туристов появится возможность их посещать.

Одесса

Одесса

Одесса

Одесса

Одесса

Одесса

Одесса

Одесса

Отдых в горах

Буковель

Одним из хороших вариантов для отдыха в горах станет Буковель. Этот популярный курорт понравится как любителям активного отдыха, так и тем, кто предпочитает неспешные прогулки на природе. Буковель удобно расположен и из него можно добраться во многие другие поселки и небольшие города Закарпатья и Карпат.

Буковель

Буковель

Буковель

Буковель

Яремче

Недалеко от Буковеля есть небольшой городок Яремче, расположенный на живописном берегу реки Прут, возле водопада Пробий. Здесь туристам также предложат множество интересных развлечений: гуцульский базар, старинные церкви, экскурсии в горы и мини-зоопарк, который понравится детям.

От Яремче в пешей доступности есть несколько ярких достопримечательностей - гора Маковица, с которой открывается прекрасный вид и Скала Довбуша, которая находится в живописном лесу.

Яремче

Яремче

Яремче

Яремче

Отдых в городе

Львов

Тем, кто хочет насладиться архитектурой, вкусным кофе и неспешными прогулками совершенно точно понравится Львов.

Львов

Львов

Отметим, что во Львове очень хорошая транспортная развязка. Так. из города можно добраться во множество интересных мест: например в маленький городок Дрогобыч. Тут будет возможность увидеть, как из подземной реки добывают соль, а также подняться на местную ратушу и насладиться видами.

Дрогобыч

Дрогобыч

Дрогобыч

Дрогобыч

Солеварня в Дрогобыче

Солеварня в Дрогобыче

Солеварня в Дрогобыче

Солеварня в Дрогобыче

Солеварня в Дрогобыче

Солеварня в Дрогобыче

Отдельно стоит отметить древние деревянные церкви в Дрогобыче.

Дрогобыч

Дрогобыч

Дрогобыч

Дрогобыч

Путешествуя на автомобиле, стоит посетить Олеский замок, который расположен всего в 80 км от Львова.

Олеский замок

Олеский замок

Олеский замок

Олеский замок

Всего в 15 км от Олесского замка есть не менее яркая достопримечательность - Подгорецкий дворец. Рядом с ним расположен костел, на который также следует обратить внимание.

Подгорецкий дворец

Подгорецкий дворец

Костел возле Подгорецкого дворца

Костел возле Подгорецкого дворца

Как сообщал OBOZREVATEL, Мининфраструктуры Украины обсуждает вопрос организации чартерных рейсов после послабления карантина.

Ранее в Украине возобновили продажу авиабилетов четыре компании: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa и Международные авиалинии Украины.

Рейсы, которые ранее не осуществлялись из-за карантина, на сайтах авиакомпаний уже открыты для бронирования с мая-июня 2020 года.

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Автор
Мария Дидык
Место
Украина
Теги
путешествия путешествия по Украине
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