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28 января • обновлено в 18:36
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Куда поехать, пока в Китае бушует вирус: три крутых направления из Украины в Азию

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Азия - удивительное и интересное место для путешествий. Солнечный Бали, футуристический Сингапур или яркий Гоа ждут туристов со всего мира. Кроме того, пока китайские направления находятся в опасности из-за коронавируса - к этим местам следует присмотреться внимательнее.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о то, где можно отдохнуть в Азии.

Куда поехать, пока в Китае бушует вирус: три крутых направления из Украины в Азию

pexels.com

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Бали, Индонезия

Бали - прекрасное место для активного отдыха. Купаться хорошо на пляжах Гегер, Нуса-Дуа, Танджунг-Беноа, Санур, Падангбай и Вайт-Сенд-Бич. В Ловине можно пройтись по черному вулканическому песку. В Куте и Семиньяке научиться серфингу и поймать мощные волны на полуострове Букит.

Куда поехать, пока в Китае бушует вирус: три крутых направления из Украины в Азию

pexels.com

В Туламбене, Амеде, Падангбае, Пемутеране и на острове Менджанган находятся лучшие места на Бали для дайвинга и снорклинга.

Куда поехать, пока в Китае бушует вирус: три крутых направления из Украины в Азию

pexels.com

Сингапур

Важный морской порт больше ста лет обустраивали англичане, а после войны жесткие законы ввело независимое правительство — так Сингапур превратился в город-государство. Сейчас он входит в пятерку самых богатых стран мира, а по уровню человеческого развития стоит на одном месте с Нидерландами.

Куда поехать, пока в Китае бушует вирус: три крутых направления из Украины в Азию

pexels.com

Прогулки под кронами технодеревьев, обеды на уличных фудкортах и виды с колеса обозрения не оставят вас равнодушными.

Куда поехать, пока в Китае бушует вирус: три крутых направления из Украины в Азию

pexels.com

Гоа, Индия

В этом индийском штате особая атмосфера, настоянная на творчестве всех сортов умиротворении и полной свободе. В Гоа лучше заранее решить, чего вы хотите.

Куда поехать, пока в Китае бушует вирус: три крутых направления из Украины в Азию

pexels.com

Если тусовок, музыки, танцев на пляже, знакомств и отрыва — выбирайте северную часть штата. Эпицентр активной жизни — Арамболь. Если нужен более респектабельный и спокойный курорт, поезжайте в Южный Гоа.

Куда поехать, пока в Китае бушует вирус: три крутых направления из Украины в Азию

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводники нескольких авиакомпаний рассказали о главной опасности для пассажиров, которая поджидает их в салоне самолетов.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
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