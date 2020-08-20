Куда поехать на День Независимости: самые знаковые места в истории Украины

Куда поехать в Украине на День Независимости.

24 августа в Украине традиционно отмечается День Независимости – один из главных праздников в истории государства. В 2020 году дата попадает на понедельник, следовательно украинцы будут иметь три выходных дня подряд.

Важный национальный праздник, а также дополнительный выходной – прекрасная возможность для путешествий по территории страны. О том, в какие знаковые для Украины места можно поехать на День Независимости – читайте в материале OBOZREVATEL.

В разных уголках нашей страны, от запада до востока, в то или иное время происходили события, которые оказали ключевое влияние на историю Украины. И речь идет не только о крупных городах – иногда дальнейшая судьба государства решалась в небольших городках или селах.

Достопримечательности Украины-Руси в Киеве

На территории украинской столицы сохранилось множество памяток архитектуры времен Киевской Руси. Особую историческую ценность для украинцев имеют сооружения Национального заповедника "София Киевская". В первую очередь, это Софийский собор, который выстоял все нашествия, войны, революции и беспорядки, что проходили в Киеве на протяжении 1000 лет.

"София Киевская" является одной из важнейших достопримечательностей в Украине Bzh.life

Также важными культурными достопримечательностями являются: Золотые ворота – главные ворота средневекового Киева и Михайловский Златоверхий монастырь вместе с величественным собором. Отметим, в 1936 году Михайловский собор был взорван сторонниками советской власти. Отстроили его только в 2000 году, сейчас это действующий монастырь и храм УПЦ КП.

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве Википедия

Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав" (Киевская область)

Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав" является одним из крупнейших заповедников Украины. В его состав входит 371 памятник истории и архитектуры украинского народа, 26 тематических музеев, в фондах которых хранятся 166 тыс. экспонатов.

Национальный заповедник "Переяслав" kyivregiontours.gov.ua

Среди них – коллекции, имеющие мировое значение: 11 церковных сооружений, 16 мельниц, древние каменные скульптуры и похоронные саркофаги эпохи меди и бронзы (69 ед.), материалы поселений Трипольской культуры, скифского времени, Черняховской культуры, икон ХVIII-ХХ ст. (1400 ед.).

Общая площадь заповедника – 3050 га, в том числе 420 тыс. кв.м. экспозиционной площади. В его состав входят территории города Переяслав-Хмельницкий, его окрестностей и села Переяслав-Хмельницкого района, вокруг которых определены охранные зоны.

Национальный заповедник "Поле Берестецкой Битвы" (с. Пляшева, Ривненская область)

В селе Пляшева на Ривненщине находится Национальный историко-мемориальный заповедник "Поле Берестецкой битвы".

Национальный заповедник "Поле Берестецкой Битвы" Discover Ukraine

В этой битве объединенное войско украинцев и татар потерпело поражение от польского королевского войска короля. Несмотря на это, поле Берестецкой битвы остается важным напоминанием об одной из страниц борьбы казаков за собственное государство.

На территории заповедника – памятник "Павшим казакам и крестьянам-повстанцам", храм-усыпальница Святого Георгия Победоносца, в нижнем ярусе которого расположен саркофаг с костями казаков, Михайловская церковь, построенная в 17-м веке, где бывали Богдан Хмельницкий с Иваном Богуном. В здешнем музее можно увидеть уникальное казацкое оружие 16-го века, а также казацкие вещи, найденные во время археологических раскопок.

Национальный заповедник "Хортица" (Запорожье)

Хортица – самый большой в Европе речной остров. На нем расположен одноименный национальный заповедник, который признан сокровищницей памятников природы, истории и культуры Украины. Комплекс "Запорожская Сечь" позволит ознакомиться с бытом запорожских казаков, уникальным оружием и увидеть восстановленные казацкие курени.

Заповедник "Хортица" – родина запорожских казаков hortica.zp.ua

На Хортице в 16-18 веках была основана легендарная Запорожская Сечь. Тогда здесь зарождались основы демократии и освободительной борьбы украинского народа. В 1709 году по приказу русского царя Петра I Запорожская Сечь была разрушена. Возродилась она, когда Российской империи была нужна поддержка казаков в Крымской войне. Но 1775 году по приказу царицы Екатерины II в, Григорий Потемкин с мощным войском снова уничтожил Запорожскую Сечь.

Заповедник "Тарасова гора" (Канев, Черкасская область)

Одной из ключевых фигур в истории и культуре украинского народа является Тарас Шевченко. Заповедник "Тарасова гора" в Каневе, посвященный великому Кобзарю, считается воплощением одного из известнейших произведений Шевченко "Заповіт". Это первый историко-культурный заповедник в Украине, который получил статус национального.

Заповедник "Тарасова гора" в Каневе Мd-Ukraine

Здесь находится могила Тараса Шевченко, музеи с уникальными экспонатами, среди которых – оригинальные произведения писателя, памятники и парковые комплексы.

Могила Тараса Шевченко Twitter

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины Независимости Украины 24 августа 2020 года.

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