Куда поехать летом в Украине: Притула назвал 6 потрясающе красивых мест страны
Украинский шоумен Сергей Притула назвал рейтинг лучших мест в Украине, которые, по его мнению, обязательно нужно посетить этим летом.
Об этом артист рассказал на личном Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца страницы).
Первым местом, куда советует поехать Сергей Притула, стал Золочевский замок в городе Золочев в Львовской области.
"Приглашаю посетить вас город Золочев для того, чтобы полюбоваться невероятно красивым и в то же время невероятно недооцененным Золочевским замком. Он небольшой, но прекрасно отреставрированный. И когда как не летом им наслаждаться", – высказался шоумен.
Также ведущий посоветовал посетить Боржаву – это самая длинная горная полонина Закарпатья.
"Там пейзажи, куда не посмотри – невероятные. От традиционно Карпатских, к таким, знаете, с легким намеком на Ирландию или Уэльс", – отметил Притула.
Далее в список Притулы вошел бункер линии Арпада и усадьбу Шенборна,которые расположены на Закарпатье.
Телеведущий посоветовал съездить в Ужгород, чтобы насладиться фишкой города – маленькими статуями, которые разбросаны по всей его территории. А также посетить Ужгородский замок.
Сергей Притула также порекомендовал посетить Успенский собор, который расположен в селе Белая Криница (Черновицкая область).
"Я впервые побывал там пять лет назад и офигел от красоты, которую увидел. В этот раз мне повезло гораздо больше, нас с семьей монахиня впустила внутрь храма. Там определенно есть что посмотреть", – отметил ведущий.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула уже называл рейтинг лучших мест в Украине. Тогда в его список вошли: Туннель любви в городе Клевань (Ровненская область), гора Тростянв Карпатах, замок Вишневецв Тернопольской области и другие локации.