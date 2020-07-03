Куда поехать летом в Украине: Притула назвал 6 потрясающе красивых мест страны

Украинский шоумен Сергей Притула назвал рейтинг лучших мест в Украине, которые, по его мнению, обязательно нужно посетить этим летом.

Об этом артист рассказал на личном Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца страницы).

Притула назвал самые красивые места в Украине Скриншот видео

Первым местом, куда советует поехать Сергей Притула, стал Золочевский замок в городе Золочев в Львовской области.

"Приглашаю посетить вас город Золочев для того, чтобы полюбоваться невероятно красивым и в то же время невероятно недооцененным Золочевским замком. Он небольшой, но прекрасно отреставрированный. И когда как не летом им наслаждаться", – высказался шоумен.

Золочевский замок (фото – wikipedia.org)

Также ведущий посоветовал посетить Боржаву – это самая длинная горная полонина Закарпатья.

"Там пейзажи, куда не посмотри – невероятные. От традиционно Карпатских, к таким, знаете, с легким намеком на Ирландию или Уэльс", – отметил Притула.

Полонина Боржава (фото – karpaty.life)

Далее в список Притулы вошел бункер линии Арпада и усадьбу Шенборна,которые расположены на Закарпатье.

Бункер линии Арпада (фото – piktor.org.ua)

Усадьба Шенборна (фото – lviv.vgorode.ua)

Телеведущий посоветовал съездить в Ужгород, чтобы насладиться фишкой города – маленькими статуями, которые разбросаны по всей его территории. А также посетить Ужгородский замок.

Ужгородский замок и фишка города – маленькие статуи

Сергей Притула также порекомендовал посетить Успенский собор, который расположен в селе Белая Криница (Черновицкая область).

Успенский собор (Белая Криница) фото – tripadvisor.ru

"Я впервые побывал там пять лет назад и офигел от красоты, которую увидел. В этот раз мне повезло гораздо больше, нас с семьей монахиня впустила внутрь храма. Там определенно есть что посмотреть", – отметил ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула уже называл рейтинг лучших мест в Украине. Тогда в его список вошли: Туннель любви в городе Клевань (Ровненская область), гора Тростянв Карпатах, замок Вишневецв Тернопольской области и другие локации.