Куда можно и нельзя поехать из-за пандемии: в Украине запустили интерактивную карту

В Украине по инициативе Министерства иностранных дел запустили интерактивную карту, где указана вся информация о разрешениях и ограничения въезда в страны мира из-за пандемии COVID-19.

Карта имеет два раздела: правила транзитного проезда и правила выезда за границу для граждан Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Посмотреть карту можно по ссылке.

Интерактивная карта: режим въезда для украинцев tripadvisor.mfa.gov.ua

Так, на интерактивной карте мира разными цветами показано, есть ли ограничения на пересечение границ для украинцев. Также указаны объяснения ограничений или разрешений для граждан Украины и даты последних обновлений информации.

Кулеба указал, что карта будет работать до тех пор, пока в мире будут оставаться ограничения, связанные с пандемией. Отметим, данные регулярно обновляются посольствами Украины в разных странах мира.

Интерактивная карта: режим транзитного проезда tripadvisor.mfa.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобная интерактивная карта путешествий во все страны мира во время пандемии коронавируса появилась на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта. Там отображены основные правила въезда в те или иные государства, действующие в связи со вспышкой заболевания.

Также из-за пандемии коронавируса во многих государствах планируется введение дополнительных мер контроля при пересечении границы иностранным гражданином.

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