Куда могут полететь украинцы на отдых: список стран и условия пребывания

По состоянию на 29 июля украинцы могут провести отпуск в нескольких популярных курортных странах, среди которых – Турция, Египет, Албания, Хорватия, Чорногория и Болгария.

Каждая из стран имеет свои условия въезда, обязательные к исполнению. Так же и украинская сторона определяет правила прибытия из этих стран в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

Министр также озвучил условия для путешествий из Украины в каждую из вышеуказанных стран.

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Так, отдых в Болгарии для украинцев доступен при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия.

По словам Криклия, Турция, Египет и Албания полностью открыты для украинских туристов. Въезд и возвращение в Украину осуществляются без ограничений.

Для поездки в Хорватию понадобится отрицательный ПЦР-тест, который сделан в течение последних 48 часов.

В Чорногорию украинцы могут въезжать свободно, однако по прибытию в Украину понадобится 14-дневная самоизоляция.

Криклий также напомнил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом прямо в аэропорту. В "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией коронавируса.