Значит, война: почему крымчане обозлились на понаехавших россиян

Жители полуострова не довольны понаехавшими к ним туристами из РФ. Настоящей проблемой для них стали автомобили, на которых россияне преодолевают Крымский мост. Они заполонили узенькие крымские улочки, а на дорогах из-за них огромные пробки.

Также хозяева, которые сдают комнаты и гостиницы приезжим, жалуются на прижимистость туристов из РФ. Те экономят буквально на всем, не покупают сувениры, зато загаживают все тайные бухточки и пляжи восточной части полуострова. Сами россияне не остаются в долгу - они считают крымчан хамами, а сервис называют совковым. О битве понаехавших и местных - в материале OBOZREVATEL.

Режут колеса

Несмотря на то, что нынешний туристический сезон в окуппированом Крыму лучше нескольких предыдущих, сами крымчане не довольны российскими туристами. И в первую очередь из-за моста.

Дело в том, что на полуостров рванули россияне на собственных автомобилях. И узенькие улочки крымских городков и сел оказались заблокированы автомобилями.

Узкие улочки заставлены авто

"Я до позднего вечера работаю на стройке, возвращаюсь на машине и к дому просто не могу подъехать. Все заставлено автомобилями туристов! Я уже со всеми соседями переругался. Приходится машину оставлять где-то внизу и идти в горку пешком", - возмущается в беседе с OBOZREVATEL житель Алушты Николай Чернов.

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А некоторые крымчане даже объявили туристам настоящую войну. Например, режут колеса тем, кто паркуется на узеньких улицах Ялты, Гаспры, Алушты. Из-за них, как пишут ялтинцы в соцсетях, коммунальщики не могут подъехать к мусорным бакам и вывезти их. Общественный транспорт не может проехать по дороге или подъехать к остановке. По словам местных жителей, заставлены и все подъезды к морю.

"Выходят из машин, надувают свои резиновые круги и отправляются на пляж. А то, что тут ничто проехать не может - их не волнует", - говорит пенсионер из Ялты Андрей Колесник.

Жадные россияне

Также крымчане жалуются на то, что российские туристы слишком жадные и не хотят тратить деньги на курорте.

"Мало того, что приезжают со своей картошкой и макаронами. Так еще и экономят на каждом шагу. Мы в гостинице оборудовали кухню из расчета, что готовить на ней будут 20-25% отдыхающих. В основном мамы с детьми. Не тут-то было! Почти все теперь готовят. Пришлось докупать еще один холодильник. Говорят, что в наших кафе им питаться слишком дорого", - заявила OBOZREVATEL хозяйка гостевых домиков в Новофедовке.

Жалуются и торговцы Алушты. "В этом году особо ничего и не покупают. Хотя туристов явно больше, но все какие-то жадные. Шлепки для них дорогие, у нас дешевле, говорят. Да где же у вас дешевле, в Сибири что ли? Надувные круги, матрасы - все притащили с собой, наш товар не особо идет", - сетует в беседе с нами продавец Ольга.

Не довольна сезоном и Маша, которая торгует магнитиками и очками на набережной в Ялте. "Очень плохо покупают. Очки перемеряют и ничего не купят. Мол, дорого 500 руб., давайте за 250. Говорю, вы за 250 рублей у себя в Москве покупайте в детском магазине. Магнитики раньше брали по 10 штук на сувениры коллегам на работу, бабушкам. А тут пару штук возьмут и то торгуются полчаса", - говорит Маша.

Кстати, российские туристы удивили крымчан не только прижимистостью. "У меня в этом году после отъезда отдыхающих пропадали полотенца. Исчез один электрочайник. Теперь я каждый номер проверяю, прежде чем они покинут гостиницу", - рассказала OBOZREVATEL хозяйка отеля из Евпатории.

Владелица гостиницы в Гаспре тоже вспоминает, что в начале июля одна семья прихватила из номера полотенце и столовые приборы. "Мы отдыхающим в номер даем вилки, ложки, тарелки, чашки, чтобы люди могли перекусить, вечером поужинать. Так вот эта семья забрала все приборы. Пока это был единичный случай. Но полотенца частенько прихватывают, как бы ты не следил", - сообщила Ольга Алексеевна.

Еще крымчане жалуются, что хлынувшие к ним туристы загадили некогда уединенные места отдыха и бухты.

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"В целях экономии некоторые из них не едут по пробкам через полуостров, а осваивают район Керчи. Мыс Казантип, Опук, местные пляжи - теперь тут полно машин и туристов со своими палатками, домиками на колесах. И соответственно, они оставляют тут и свой мусор. Местные власти не убирают, и в результате тут столько грязи, что даже загорать не хочется", - отметила в беседе с нами жительница Керчи Светлана Бондаренко, которая много лет отдыхала в этих местах.