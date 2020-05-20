Когда восстановятся путешествия за границу: названы сроки

В международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявили, что восстановление международных путешествий может занять до трех лет.

Об этом пишет издание New York Post.

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Так, по мнению экспертов, возвращение индустрии туризма к стабильному состоянию после пандемии коронавируса возможно к 2023 году.

Согласно отчету, спрос на поездки за границу в 2021 году будет на 24% ниже, чем в 2019 году. Это связано с различными ограничительными мерами для туристов, которые принимают власти стран.

"Чтобы помочь авиакомпаниям восстановиться и способствовать стабилизации экономики, мы должны стараться не ухудшить этот прогноз и не делать путешествия невозможными", – говорит глава ассоциации Александр де Жюньяк.

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Кроме того, согласно недавнему исследованию, 69% путешественников предпочтут остаться дома, чем проводить две недели на карантине по возвращению домой после поездки.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что закрытые границы большинства стран мира из-за коронавируса стимулируют украинцев провести летний отпуск в Украине. Что может предложить Украина путешественникам и за сколько. Также сообщалось, что в МАУ назвали возможную дату возобновления полетов.