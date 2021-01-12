Когда в Турции стартует туристический сезон 2021: власти озвучили примерные даты

Туристический сезон в Турции начнется в апреле 2021 года. Власти государства ожидают, что за год страну могут посетить около 25 млн иностранцев.

Такое мнение высказал Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Он добавил, что, вероятно, к этому времени вакцинация от COVID-19 в Европе достигнет такого уровня, который позволит европейцам больше путешествовать за пределы Европы, пишет издание Тurizmguncel.

"Мы стремимся начать туристический сезон 2021 года в апреле. Вакцинация от коронавируса поможет стимулировать туризм и привлечет 25 миллионов иностранных туристов в 2021 году", – заявил министр.

Туристический сезон 2021 в Турции . Pixabay

Также чиновник указал, он надеется – весной ситуация с заболеваемостью в Турции будет менее сложной, а к апрелю количество новых случаев COVID-19 в стране не будет превышать 2,5 тыс. в сутки. При таких условиях объемы международного сообщения должны возрасти.

Предполагается, что в 2021 году основными странами, откуда приедут туристы в Турцию, будут Германия, Украина, Нидерланды, Великобритания и Россия.

Если Турции удастся начать туристический сезон в апреле, это поможет компенсировать убытки от пандемии в 2020 году, считают в Министерстве культуры и туризма. По данным Мехмета Нури Эрсоя, в 2020 году Турцию посетило на 68% иностранных туристов меньше, чем ожидалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шри-Ланка с 21 января открывает аэропорты для туристов. Коммерческие рейсы возобновятся уже 23 января. Отдыхающие смогут посетить множество интересных мест только с отрицательным тестом на коронавирус.