Когда украинцы смогут свободно путешествовать в ЕС: Стефанишина дала ответ

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, когда украинцы смогут снова свободно путешествовать в страны ЕС по безвизу.

По ее словам, диалог между Украиной и Европой не завершится в ближайший месяц, однако ожидать облегчения карантинных мер в ЕС можно уже осенью. Об этом шла речь в интервью Стефанишиной изданию "Сегодня".

"Этот диалог, к сожалению, не быстрый. Есть свобода передвижения внутри Шенгена. Там статистические показатели действительно очень разные. В некоторых странах они даже выше, чем в Украине. Но когда речь идет о въезде на территорию ЕС из третьих стран, рекомендации Еврокомиссии очень жесткие. Следует сказать, что это не политический, а чисто эпидемиологический вопрос", – указала вице-премьер.

Стефанишина рассказала, когда украинцы смогут свободно путешествовать в ЕС Сегодня

Также она добавила, что о полноценном открытии границ можно будет говорить, когда в Украине существенно снизится заболеваемость COVID-19.

"Мы постоянно координируемся с ЕС. Когда показатели заболеваемости снизятся, тогда будем говорить об открытии границ. В то же время, Еврокомиссия дала рекомендации, по которым каждая страна-член ЕС может принимать решение отдельно. Положительно воспринимается то, что в Украине один из самых низких уровней смертности от коронавируса", – добавила Стефанишина.

Она подчеркнула, что ограничения, связанные с коронавирусом, и безвиз – это разные вопросы.

"Безвиз – это политическое решение и к нему вопросов нет. Безвиз никуда не исчезнет. Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Поэтому облегчения ожидаются ориентировочно осенью", – подытожила вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Совет Европейского Союза утвердил правила для минимизации риска заражения коронавирусом при трансграничных путешествиях. Также отмечается, что страны Европы готовы закрыть отдельные границы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19.