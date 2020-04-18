Когда стартует туристический сезон в Турции: министр сделал важное заявление

Туристический сезон на популярнейших в мире курортах Турции может быть открыт уже в конце мая 2020 года.

С таким заявлением выступил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала NTV, пишет РИА Новости.

По его мнению, в начале мая в Турции может произойти перелом в распространении коронавируса.

Отдых в Турции Всесвіт-Тур

"Мы прогнозируем, что к концу апреля – началу мая наступит перелом в пандемии. Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение", – сказал Эрсой.

Также он указал, что после окончания пандемии первыми в Турцию приедут туристы из азиатских стран. И только потом в страну вернутся потоки туристов из Европы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились свежие фотографии популярных курортов Турции, сделанные в разгар эпидемии коронавируса.