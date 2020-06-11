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11 июня • обновлено в 15:53
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Когда откроют Египет для туристов: названа дата

1.7т
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Правительство Египта назвало дату открытия границ для туристов – посещать курорты в стране можно будет с 1 июля 2020 года.

Об этом заявил министр информации Египта Усама Хайкал во время пресс-конференции, сообщает сайт nabd.ws.

Также, по словам министра, египетское правительство планирует оказать поддержку туристической отрасли, а именно снизить налоги для местных отелей, принимающих туристов, и сборы в аэропортах.

Когда откроют Египет для туристов

Когда откроют Египет для туристов

Red Sea Holidays

Хайкал уточнил, что до конца октября 2020 года визу в Египет можно будет получить бесплатно (ранее для украинцев она стоила около 25 долларов США. – Ред.).

Помимо этого, с октября 2020 года планируется повысить максимальную загрузку отелей с 50% до 75%.

Отметим, в настоящее время власти Украины и Египта ведут переговоры о возобновлении полноценного авиасообщения между странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 отелей в Египте уже получили сертификаты безопасности, которые дают возможность возобновить работу, но с определенными ограничениями.

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Автор
Ева Романова
Место
Египет
Теги
путешествия туризм
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