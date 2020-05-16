Когда лететь на отдых в Турцию из Украины: названы примерные даты

В Турции рассчитывают на начало туристического потока из других стран, в том числе из Украины, только в конце августа – начале сентября.

Местные отели откроются уже в июле, однако до сентября 2020 года они будут работать только на половину своей мощности. Об этом стало известно после встречи министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу и министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя с представителями бизнеса в стране, пишет газета Hürriyet Daily News.

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Министры сказали присутствующим, что, по их ожиданиям, заполняемость отелей должна начать расти уже в июле, однако на поток туристов из Европы они рассчитывают не раньше августа-сентября. Они также пообещали восстановить полеты по 22 направлениям в 19 странах.

Отметим, обслуживать туристов в Турции смогут только те отели, которые получат специальные "сертификаты здоровья". Более того, в ресторанах отелей намеренно уменьшат число столиков, чтобы увеличить дистанцию между людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в турецких отелях отказались от системы питания "шведский стол" из-за ситуации с коронавирусом. Вместо этого туристам будет предложено комплексное меню или сервис "а ля карт". О том, какие еще изменения коснутся отдыха в Турции из-за пандемии COVID-19 – читайте в большом материале OBOZREVATEL.