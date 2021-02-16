Каппадокия в карантин на личном опыте: 10 причин отправиться в Турцию прямо сейчас

Каппадокия – историческое название местности на востоке Малой Азии, возникшее еще в античные времена. Сегодня это часть Турции, точнее, Центральной Анатолии, включающая несколько населенных пунктов и внесенная в список наследия ЮНЕСКО.

У большинства украинцев Каппадокия ассоциируется с инопланетными гористыми ландшафтами, над которыми парят яркие воздушные шары. Это и правда очень красиво, но туристическая привлекательность региона пейзажами и полетами не исчерпывается.

Над обликом современной Каппадокии потрудилась на славу не только вулканы, но и представители как минимум семи культур. Первые поселения и выдолбленные прямо в скалах жилища появились здесь еще 5 тысяч назад. Через столицу региона, процветающий и сегодня город Кайсери, проходил Великий шелковый путь. Не удивительно, что местные музеи полны уникальных исторических артефактов, а архитектура и кухня очень разнообразны.

По приглашению министерства культуры и туризма Турции OBOZREVATEL отправился в Каппадокию, чтобы выяснить, чем привлекателен регион сегодня и какие возможности для активного отдыха часто упускают туристы.

Магазин при гончарной мастерской в Каппадокии

Причина №1. Можно много успеть за одну поездку

Даже во время карантина каждый турист найдет в Каппадокии свое: и фанат горнолыжного спорта, и романтик, и знаток истории, и фотограф, и гурман, и шопоголик, и, конечно, любитель экскурсий. Путешествие по Каппадокии идеально подойдет тем, кто ценит разнообразие и предпочитает не сидеть на одном месте.

В Каппадокии есть:

крупнейший в Турции горнолыжный курорт "Эрджиес" с современной инфраструктурой, опытными инструкторами и самыми дешевыми в Европе скипасами;

богатейшие музеи с экспонатами, изменившими представления ученых не только о локальной, но и о всемирной истории;

необычная архитектура , оставленная представителями семи культур, царивших в регионе в разное время;

самобытная кухня , удивительные сладости, вино, напитки из калины и самый аутентичный кофе по-турецки;

многоэтажные подземные города, замки и пещерные храмы первых христиан с древними фресками;

один из крупнейший в стране крытых рынков ; торговый центр с низкими ценами на товары мировых брендов; множество аутентичных лавок и магазинчиков ;

поразительные пещерные отели с террасами, каминами и обзорными площадками;

долины с причудливыми вулканическими ландшафтами , создаваемые природой десятки миллионов лет;

возможность полетать на тех самых воздушных шарах или просто полюбоваться ими.

Но главное, все лучшие объекты региона расположены очень близко друг к другу – вы сможете объехать их за несколько дней, не убивая драгоценное время на дорогу.

Крепость Ортахисар

Причина №2. Карантин не касается туристов, при этом безопасность на уровне

Для поездки в Каппадокию придется сдать тест на COVID-19, однако по возвращению в Украину ни повторный тест, ни двухнедельный карантин не понадобятся – Турция относится к "зеленой зоне" благодаря решительным мерам в борьбе с вирусом.

Несмотря на то, что в стране действует комендантский час, запрет на перемещения между регионами и карантин выходного дня, туристов все это не касается. Отправляйтесь куда угодно, – главное, берите с собой паспорт и правильно носите маску.

Рынки, магазинчики сувениров и кофейни в туристических местах продолжают работу даже в выходные, как и вся инфраструктура горнолыжного курорта "Эрджиес". При этом практически повсюду доступны бесплатные маски, антисептики и салфетки.

Причина №3. Пожить в прекрасных отелях: пещерных, горных и городских

Наше путешествие по Каппадокии началось с города-миллионника Кайсери — экс-резиденции каппадокийских царей. Именно здесь чаще всего селятся туристы, приехавшие покататься на горнолыжный курорт "Эрджиес".

У лучших отелей города — Radisson Blu, Wyndham Grand Kayseri, Holiday Inn, Ibis, Novotel, Ommer и Divan — есть собственные шаттлы, которые примерно за полчаса доставляют туристов на гору. Мы остановились в Radisson Blu и остались очень довольны просторными номерами, едой, обслуживанием и красивым видом на город.

Непосредственно на горе также есть колоритные отели. Они стоят дороже городских, но что интерьер, что питание, что атмосфера зимней сказки там на высоте. Некоторые из этих отелей, например, DAS3917, — абсолютная любовь с первого взгляда и с первого ужина. Также хочется отметить Mirada Del Monte и Grand Eras Erciyes Hotel.

Отель DAS3917 на горе "Эрджиес"

Однако самые незабываемые отели региона находятся в сердце Каппадокии, небольшом и на редкость колоритном городке Гёреме. Переделанные из тысячелетних пещерных домов, с собственными смотровыми площадками, уютными ресторанами, каминами в номерах, оформленных в этно-стиле, они вызывают восторг и влюбляют в себя первого взгляда. С террас этих отелей были сделаны лучшие снимки, прославляющие красоту Каппадокии.

Пещерный отель Kelebek Special Cave Hotel в Гёреме

Маленький лайфхак: выбирая отель в Гёреме, обратите внимание на те, что расположены в верхней части города, с собственными террасами для фото. Определить такой отель легко: пролистайте снимки, загруженные гостями на сервисах аренды жилья.

Кстати, ничто не мешает вам менять обстановку и отели каждые пару дней: один в Кайсери, один в горах и один в Гёреме. Получится целый фейерверк впечатлений!

Причина №4. Покататься на лыжах или сноуборде

Если вы любите покорять горнолыжные трассы или только планируете встать на лыжи, вам тоже в Каппадокию. На склонах вулкана Эрджиес вот уже 15 лет работает крупнейший в Турции горнолыжный курорт.

Горнолыжный курорт "Эрджиес"

34 трассы разного уровня сложности общей протяженностью 102 км, 18 современных подъемников, сертификат безопасности Safe Ski Resort, множество точек аренды и покупки снаряжения, развитая инфраструктура и выгодные скипасы — все здесь отлично и работает даже в карантин.

Если вы новичок, не волнуйтесь: местные инструкторы поставят вас на лыжи или сноуборд в считанные часы. Проверено на себе!

Причина №5. Поездить по местным музеям и узнать много нового

Как мы уже упоминали, Каппадокия – древний мультикультурный регион, где семь цивилизаций постепенно сменяли друг друга, переплетаясь и формируя нечто неповторимое. Здесь постоянно проводятся археологические раскопки, а новости о местных находках, меняющие взгляд на историю человечества, регулярно появляются в мировых СМИ.

Полный список музеев, которые стоит посетить в регионе, доступен у гидов и повсеместно в интернете, мы же хотели бы упомянуть только те, которые посетили лично.

В Кайсери обязательно сходите в Цитадель – древнюю крепость, строить которую начали еще римляне. В Цитадели недавно прошел капитальный ремонт, после которого в нее переехал великолепный археологический музей.

Больше всего в экспозиции нам запомнились клинописные таблички – по сути, самые старые документы, обнаруженные в современной Турции. 5 тысяч лет назад их писали обычные граждане, чаще всего торговцы, чтобы передать важную экономическую информацию. Находка была сделана в 2015 году и позволила доказать, что в аккадском языке было как минимум 300 современных турецких слов.

Клинописные таблички в археологическом музее Кайсери

Впечатлил в музее и так называемый саркофаг Геракла – прекрасно сохранившийся каменный саркофаг второго века до н.э., отделанный скульптурами, изображающими все подвиги одного из самых известных героев античных мифов.

Саркофаг Геракла

По возможности посетите музей медицины – древний госпиталь, построенный султаном в начале XIII века в честь своей умершей сестры. Госпиталь принимал на лечение всех, независимо от диагноза и вероисповедания, а еще там было психиатрическое отделение, где душевнобольных лечили прогрессивными методами.

Музей медицины в Кайсери

Также загляните в мечеть Хунат-Хатун-и-Кюлье, построенную в 1238 году – ради незабываемой атмосферы и красиво падающих солнечных лучей. Рядом с мечетью – медресе, во внутреннем дворике которого функционирует культурный центр, где работают художники и мастера.

Музей-гостиница в Кайсери

Одним из самых необычных музеев, где мы побывали, стала уже не работающая гостиница середины XIX века, с полностью сохранившимся интерьером и утварью в местном стиле – будто последний постоялец только-только съехал. Здесь особенно заметно, как много изменилось в нашей жизни и технологиях за довольно небольшой срок.

Деревянный потолок в музее-гостинице в Кайсери

Причина №6. Подземные города, пещерные церкви первых христиан и инопланетные ландшафты

Если вы фанат "Звездных войн", долины и ущелья Каппадокии наверняка покажутся вам знакомыми. Десятки тысяч лет назад вулканический пепел превратился в мягкий камень-туф, поднявший регион на 20-30, а местами и на 150 метров. Затем над ландшафтом трудились солнце, ветер, дожди и…люди, превратившие каменные глыбы в дома, храмы, крепости и целые многоэтажные подземные города.

Подземный город Каймаклы

Сегодня в Каппадокии насчитывают около двух сотен таких городов. В одном из них, Каймаклы, нам удалось побывать. Здесь девять подземных этажей, из которых для туристов открыты четыре. Температура воздуха и зимой, и летом – 12°C. Высота туннелей местами не превышает метра – людям с боязнью замкнутого пространства лучше в них не спускаться.

Строить Каймаклы начали хеты еще в бронзовом веке, то есть 5 тысяч назад. В разные эпохи здесь скрывались от преследований первые христиане, спасались от набегов местные жители. В подземных жилищах было все, что нужно для жизни – от хлева для животных до винодельни, а вход в город блокировался круглой каменной дверью, которую можно было открыть исключительно изнутри.

Пещерная церковь в национальном парке Гёреме

Еще одно место, которое нас поразило и вдохновило – национальный парк Гёреме, крупнейший монастырский комплекс региона. Даже тем, кто не верует ни в каких богов, гарантированы мурашки по коже при виде древних фресок, созданных первыми христианами на стенах и потолках десяти пещерных церквей и часовен.

Фрески в пещерной церкви

Помимо подземных городов, также очень рекомендуем полюбоваться в Каппадокии Долиной Фей, Долиной Любви и Долиной Голубей, посетить две известные крепости – Учхисар и Ортахисар, а также заброшенный греческий посёлок Мустафапаша. Кадры, сделанные там, говорят сами за себя.

Долина Любви в Каппадокии

Причина №7. Гастрономические радости

Даже если вы многократно отдыхали в Турции и думаете, что знакомы с местной кухней, Каппадокия способна вас удивить. Благодаря тому, что это регион всегда находился в центре торговых путей, а власть в нем принадлежала представителям различных культур, местные блюда очень самобытны. Даже простой рис и булгур здесь готовят необычно и очень вкусно.

Манты, например, напоминают густой томатный суп, в котором плавают крохотные, размером с горошину, "пельмешки". Манты нужно поливать йогуртом, но при это не перемешивать.

Еще один непременный гвоздь кулинарной программы – баранина. Мы сбились со счета, сколько раз попробовали ее здесь в разном виде. Самый запоминающийся вариант – мясо, запеченное в одноразовых глиняных горшочках. Блюдо – огонь в прямом смысле слова!

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Любителям мясного и острого рекомендуем попробовать суджук и бастурму. Суджук — традиционная турецкая колбаса, поджаренная на гриле. Деликатес довольно жирный и на вкус специфический, но местные жить без него не могут.

Семейная лавка с бастурмой, суджуком и другими деликатесами на рынке в Кайсери.

Бастурму в Каппадокии готовят особым образом и нарезают прямо при вас. Она острая и такая вкусная, что вы наверняка захотите забрать немного домой или кому-нибудь в подарок — просто попросите продавца запечатать нарезанное мясо в вакуумную упаковку.

Мало кто знает, что Каппадокия славится вкуснейшими винами и...калиновым морсом! Да, именно калина является одним из символов Кайсери, главного города региона. Здесь из нее готовят напитки, добавляют в соусы и самые разные блюда. Вы удивитесь, как много калины на местных рынках.

Чай та кава по-турецьки в Кападокії

Ну и даже если не любите сладкое, обязательно попробуйте уникальные местные десерты– а лишние калории потратите во время экскурсии.

Причина №8 Сувениры и шоппинг

Любителей мировых брендов в центре Касейри ждет большой торговый центр "Форум". Если же хотите аутентичных товаров – отправляйтесь на крытый рынок. Здесь есть ковры, шелковые платки, ювелирные украшения, текстиль для дома, красивая керамическая посуда, традиционные турецкие лампы, изделия из кожи, ну и, конечно, множество вкусностей, которые можно взять с собой домой.

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Немало радостей для любителей шоппинга припас и город Гёреме – на каждом углу здесь можно что-нибудь купить, вкусно поесть или заказать экскурсию.

Сувенирный магазин в Гёреме

Причина №9. Полеты на воздушном шаре

В программе нашего путешествия был рассветный полет на воздушном шаре над долинами Каппадокии. Но, к сожалению, с погодой не повезло и воздушную прогулку отменили. Возьмите во внимание: в холодное время года отмены происходят постоянно. Чтобы поймать момент, нужно запастись временем и терпением.

Но оно того стоит! Судя по отзывам тех, кто летал, зрелище просто невероятное и может стать вашим главным впечатлением от поездки. Если летать боитесь, можете полюбоваться шарами с террасы своего пещерного отеля за чашечкой кофе.

Воздушные шары в Каппадокии

Причина №10 Потрясающие кадры и воспоминания на всю жизнь

Каппадокия – настоящая находка для тех, кто давно мечтает разбавить яркими моментами не только свою жизнь, но и свои соцсети. На "Эрджиесе" вас ждет настоящая снежная зимняя сказка, ландшафты и пещерные храмы Каппадокии заставят вспомнить фантастические фильмы о других планетах, а если повезет с воздушными шарами – поймаете в объектив самый прекрасный сон.