Какой вид отдыха может стать самым популярным после пандемии: эксперт дал ответ

Кристина Долматова Журнал 11:10, 29.05.2020

Генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН Зураб Пололикашвили спрогнозировал резкое увеличение спроса на сельский туризм после пандемии коронавируса.

Об этом сообщает газета Handelsblatt. Специалист предполагает, что данный вид путешествий затмит все остальные, поскольку туристы будут избегать мест скопления людей, включая пляжи и морские курорты.

Фото: espanarusa.com

"Будет бум путешествий в сельские районы. Испания уже сообщила о том, что 70 процентов от всех бронирований приходится на поездки в сельскую местность", – уточнил Пололикашвили.

Он также отметил, что новая тенденция станет позитивным событием, так как начнет приносить доходы непопулярным среди туристов районам.

Фото: espanarusa.com

"Мы убеждены в том, что это долгосрочная тенденция, которая будет дополнительно стимулировать кризис из-за коронавируса", – пояснил Пололикашвили.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, куда можно будет поехать летом 2020 года.

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Travel Журнал

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