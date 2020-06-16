Какими были гостиницы в СССР: обнародованы впечатляющие фото

Гостиницы в СССР существенно отличались от тех, которые мы привыкли видеть в современных туристических локациях.

Так, в советское время в отелях отличался не только сервис и интерьер, но и правила заселения – снять номер просто по своему желанию мог далеко не каждый человек. Подробнее о гостиницах в СССР рассказал Максим Мирович в своем блоге на Livejournal.

"Если говорить о совковых гостиницах в общем, то они представляли собой типичный срез советского общества – на бумаге было одно, на деле другое, а говорили все про третье. И точно так же, как и в любом другом советском учреждении, обычный гражданин не обладал в гостиничной системе никакими правами – только обязанностями", – поделился блогер.

Livejournal Максима Мировича Гостиницы в СССР

Как попадали в гостиницы в СССР

По словам Мировича, практически во все времена существования СССР, попасть в гостиницу – это была достаточно сложная задача. Так, в Союзе работала плановая экономика и не существовало конкуренции, из-за чего государственные предприятия-монополисты (в том числе и гостиницы) диктовали гражданам свои условия. Следовательно, клиентам даже не приходилось выбирать, потому и сервис был весьма сомнительным.

Еще одна проблема – отсутствие мест. Точнее, гостиницы зачастую были полупустыми, однако практически на каждой стойке администратора стояла табличка с надписью "мест нет".

Livejournal Максима Мировича Гостиницы в СССР

"На самом деле места были, но распределялись они как правило, за какие-то дополнительные ништяки от жаждущих заселения клиентов. Гарантированно получить номер могли только те, у кого была "бронь" – только командировочные инженеры, спортивные команды, артисты либо иностранные товарищи могли ею воспользоваться", – написал Мирович.

Также нередко для того, чтобы заселиться в гостиницу, советскому гражданину необходимо было "задобрить" администратора, а именно дать ему небольшую "взятку" в виде денег, сувениров или сладостей.

Как жили в советских гостиницах

Так, в советских отелях существовал большой список правил и запретов, что не позволяло постояльцу полноценно расслабиться.

Во-первых, в двухкомнатный "полулюкс" к постояльцу, который снял его в одиночку, во вторую комнату могли подселить кого-то еще без разрешения. Это же касалось и обычных двухкоечных однокомнатных номеров.

Livejournal Максима Мировича Гостиницы в СССР

Помимо этого, в гостиницах совершенно нельзя было шуметь, причем "шумом" из-за плохой звукоизоляции нередко считался даже обычный громкий разговор в номере.

Одной из важнейших правил: разнополая пара могла заселяться в номер вместе только в том случае, если у них в паспортах были штампы о браке.

После 23 часов никто из гостей, в особенности девушек, не мог остаться в номере жильца гостиницы – за этим следили надзиратели на этажах.

Условия в гостиницах СССР

Из-за отсутствия конкуренции на рынке, владельцы отелей крайне редко обеспечивали для постояльцев достойные условия. Как правило, мебель, сантехника, постельное белье и прочее было крайне низкого качества.

"Мебель в гостиницах была ужасная – ушатанные кресла, облупленные тумбочки, старые кровати и диваны... Практически всегда в номере что-нибудь не работало – либо слив в унитазе, либо смеситель в рукомойнике, либо вентилятор под потолком. Если все из вышеперечисленного работало — то обязательно не горело одно из двух бра над кроватью, а в кранах не было горячей воды", – высказался блогер.

Livejournal Максима Мировича Гостиницы в СССР

Стоит отметить, что в советских отелях зачастую не было ванной или душа в номере – удобства располагались на этаже. Средств гигиены в санузлах также не предполагалось.

"Нередкими соседями по номеру у вас могли стать тараканы, а в отдельных запущенных случаях – клопы. Кстати, если советские клопы вдруг нападали на гостиницу, то вывести их не было уже почти никакой возможности", – также указал Мирович.

Livejournal Максима Мировича Гостиницы в СССР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали архивное фото, которое иллюстрирует реальную жизнь в СССР 50-х годов. Так, на снимке запечатлена толпа, собравшаяся на открытие выставки достижений народного хозяйства в 1954 году в Москве.