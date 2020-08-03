Каких ошибок туристы допускаются при обмене валют: эксперт дал ответ

Генеральный директор финансовой компании FairFX в Великобритании Иан Страффорд-Тейлор рассказал о главных ошибках туристов во время процесса обмена валюты по прибытии за границу.

Так, эксперт заявил, что путешественникам следует решать вопрос с деньгами заблаговременно и не откладывать его на последний момент, сообщает Daily Express.

Туристам не следует надеяться на пункты обмена в аэропорту, ведь они могут быть закрыты. Также их сотрудники склонны предлагать невыгодные условия обмена по заведомо низким тарифам.

В аэропортах лучше не менять валюту радио Свобода

Туристы за рубежом часто вынуждены пользоваться безналичным способом оплаты. Однако эксперт отметил, что это не лучший вариант. Он пояснил, что многие транзакции за рубежом взимают дополнительные сборы.

"К сожалению, оплата с помощью кредитной или дебетовой карты за границей может обернуться лавиной лишних затрат, особенно, если вы заранее не планировали использовать свою карту в отпуске", – заметил Страффорд-Тейлор.

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