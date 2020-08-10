Какие места стоит посетить в Херсонской области: самые интересные локации для нетипичного отдыха. Эксклюзив

Путешествия Украине летом 2020 стали одним из самых актуальных туристических направлений. Закрытые границы из-за пандемии коронавируса внесли коррективы в планы украинцев на отпуск, зато многие из них начали исследовать просторы родной страны.

Ведущие тревел-проекта "У кого больше?" (Новый канал), супруги Оля Манько и Максим Узол не стали исключением – они решили показать какие туристические места являются наиболее привлекательными в Херсонской области на юге Украины. Своими впечатлениями они поделились с OBOZREVATEL (видео смотрите в конце новости).

Железный Порт, Лазурное и Скадовск – эти населенные пункты Херсонской посещало большинство украинцев. А вот выезжать за пределы этих локаций до недавнего времени решались немногие. Оля Манько и Максим Узол объездили Херсонщину вдоль и поперек и назвали живописные места, увидеть которые необходимо собственными глазами.

Аджигольский маяк в Херсонской области Пресс-служба Нового канала

"Херсонские горы"

Такое название этому месту дали местные жители. Хотя Украинские оно более известно как Станиславский каньон.

"Это место имеет несколько названий – " Херсонские горы ", Станиславский каньон, Заречье Байдиха. А еще неофициально его называют украинским Гранд-каньоном. Благодаря тому, что глина постоянно сползает и образует своеобразные разломы, создается впечатление, что кто-то покрошил землю. Там очень живописно . Выглядит так, будто ты попал на край света", – рассказала Оля Манько.

Станиславский каньон или "Херсонские горы" Пресс-служба Нового канала

Находится Станиславский каньон на берегу Днепро-Бугского лимана возле поселка Станислав Херсонской области.

Аджигольский маяк

Следующим обязательным к просмотру местом на Херсонщине стал Аджигольский маяк. Правда, на момент путешествия пары ведущих он был закрыт на реконструкцию. Поэтому полюбоваться маяком им пришлось с катера.

"Это самый красивый и самый большой маяк в Украине. К тому же, он – 18-й по величине в мире", – с восторгом поделился Максим Узол.

Аджигольский маяк Пресс-служба Нового канала

Есть два способа попасть на маяк. Первый – найти рыбака в одноименном селе Рыбальское и попросить его отвезти вас на своей лодке. Второй способ – надежный – заказать экскурсию.

"Мы сразу выбрали второй вариант. Заказали с Олей в одном из загородных комплексов экскурсию на катере. Стоимость – 150 гривен с человека за полтора часа путешествия", – добавил ведущий.

Находится Аджигольский маяк вблизи села Рыбальское Херсонской области в юго-восточном углу Днепровского лимана.

Олешковские пески

Еще одним местом, которое произвело большое впечатление на супругов, стали Олешковские пески.

"Десять лет назад, когда я еще жил в Полтаве, мне рассказали об украинской пустыне. С того момента попасть туда стало моей мечтой. Это самый большой песчаный массив Европы", – поделились телеведущие.

Олешковские пески Пресс-служба Нового канала

Стоимость экскурсии за группу до 12 человек составляет 600 гривен. Однако зайти туда можно и без сопровождения. В таком случае это обойдется в 60 гривен с человека.

"Экскурсии проводят с 05:00 по 10:00 и с 19:00 до 22:00. Днем экскурсий нет, потому что в пустыне так жарко, как в печке. Я рекомендую ехать на закате. Там очень красиво в то время", – заключил Максим.

Находятся пески в Олешковском районе в 30 км на восток от Херсона.

Отметим, премьера тревел-проекта "У кого больше?" состоится 31 августа на Новом канале.

Ранее OBOZREVATEL также писал о том, как путешествуют украинские туристы за рубежом в период пандемии. Подробнее читайте в эксклюзивном материале по ссылке.