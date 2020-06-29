Какие грубые ошибки допускают туристы в гостиницах: назван рейтинг

Ева Романова Журнал 15:03, 29.06.2020 Обновлено: 15:15, 29.06.2020

Соучредитель и гендиректор популярного сервиса бронирования жилья HotelTonight Сэм Шэнк назвал самые распространенные ошибки туристов при заселении в отель и при выезде из него.

По словам эксперта, в первую очередь путешественникам следует уточнять у сотрудников объекта размещения информацию о курортных сборах, пишет Travel & Leisure.

Кроме того, туристы должны интересоваться, существует ли возможность раннего заезда или позднего выезда из отеля — в некоторых из них эта услуга предоставляется бесплатно.

Какие ошибки можно допустить в отеле
A.T.R. - I.U.M

Вдобавок специалист советует уточнять все интересующие вопросы относительно условий для сна: качество и тип постели, степень мягкости матраца, уровень шумоизоляции и наличие светопоглощающих штор.

"Я лично всегда запрашиваю комнату вдали от лифта, на верхних этажах, с окном на тихую улицу или двор",— уточнил Шэнк.

Помимо прочего эксперт также вспомнил, что туристы нередко оставляют в номерах забытые вещи, не предоставляют отелю действующую контактную информацию, не дают чаевых обслуживающему персоналу, не проверяют итоговый счет перед выселением и часто переплачивают за повышение класса обслуживания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники авиакомпаний назвали способы бесплатно попасть в бизнес-зал аэропорта, чтобы с комфортом провести время перед перелетом.

Комментировать
Travel Журнал

Смотрите также

Закончите все в мусорных баках. Гарантирую

"Слуга народа", который предлагал продать собаку, попал в новый скандал

Пресс-секретарь Разумкова похвасталась гонками на Tesla на скорости 150 км/час

Украинцев зовут на работу в Польшу на 12-часовой день и копеечную зарплату

Блогер из Житомира посадил за руль ребенка на скорости 100 км/ч. Видео