Какие грубые ошибки допускают туристы в гостиницах: назван рейтинг

Соучредитель и гендиректор популярного сервиса бронирования жилья HotelTonight Сэм Шэнк назвал самые распространенные ошибки туристов при заселении в отель и при выезде из него.

По словам эксперта, в первую очередь путешественникам следует уточнять у сотрудников объекта размещения информацию о курортных сборах, пишет Travel & Leisure.

Кроме того, туристы должны интересоваться, существует ли возможность раннего заезда или позднего выезда из отеля — в некоторых из них эта услуга предоставляется бесплатно.

Какие ошибки можно допустить в отеле A.T.R. - I.U.M

Вдобавок специалист советует уточнять все интересующие вопросы относительно условий для сна: качество и тип постели, степень мягкости матраца, уровень шумоизоляции и наличие светопоглощающих штор.

"Я лично всегда запрашиваю комнату вдали от лифта, на верхних этажах, с окном на тихую улицу или двор",— уточнил Шэнк.

Помимо прочего эксперт также вспомнил, что туристы нередко оставляют в номерах забытые вещи, не предоставляют отелю действующую контактную информацию, не дают чаевых обслуживающему персоналу, не проверяют итоговый счет перед выселением и часто переплачивают за повышение класса обслуживания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники авиакомпаний назвали способы бесплатно попасть в бизнес-зал аэропорта, чтобы с комфортом провести время перед перелетом.