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17 апреля • обновлено в 11:34
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Как заражаются коронавирусом в самолетах: бортпроводники раскрыли правду

2.1т
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Бортпроводники нескольких американских авиакомпаний, у которых обнаружили коронавирус, поделились подробностями своего заражения во время работы.

Об этом пишет издание Los Angeles Times.

Как заражаются коронавирусом в самолетах: бортпроводники раскрыли правду

iflycoast.com

Так, один из бортпроводников Дэн убежден, что заразился коронавирусом от своей коллеги. По его словам, в начале марта он работал на рейсе Лос-Анджелес-Сидней. Перед обратным полетом Дэн пошел на обед со своими коллегами, где, стюардесса, которая сидела рядом с ним, постоянно кашляла.

На следующий день, по словам Дэна, она не вышла на работу из-за плохого самочувствия. А вскоре у нее подтвердился коронавирус. Бортпроводник считает, что стюардесса могла заразить еще как минимум двух членов экипажа во время 14-часового перелета.

Как заражаются коронавирусом в самолетах: бортпроводники раскрыли правду

poprofessii.in.ua

Другой сотрудник, 64-летний Жорж Мерелл, сообщает, что заразился коронавирусом во время работы 15 марта на рейсе Рио-де-Жанейро-Майами. В тот день на борту было около 70 пожилых людей, которые возвращались домой из-за отмененных круизных путешествий. Как позже стало известно, многие из них уже были заражены.

Спустя несколько дней Мерелл попал в больницу, где сдал тест на COVID-19 – он оказался положительным. Кроме того, в той же больнице, помимо Жоржа, находился еще один бортпроводник Бенни.

Как заражаются коронавирусом в самолетах: бортпроводники раскрыли правду

bb.lv

Он заразился вирусом на рейсе из Сан-Паулу в Майами. Однако к тому времени, как он узнал о своем диагнозе, Бенни уже успел пообщаться с женой и детьми. В результате семья бортпроводника также заразились коронавирусом.

Как заражаются коронавирусом в самолетах: бортпроводники раскрыли правду

nfcr.org

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бортпроводники раскрыли правду об условиях работы в период пандемии коронавируса. Одна из стюардесс отметила, что на распространение вируса огромное влияние оказали именно авиаперевозки, при этом никому нет дела до членов экипажа.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Коронавирус
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