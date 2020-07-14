Как заработать на путешествиях: раскрыт способ

Специалист из сферы туризма Стив Томас рассказал, что нужно, чтобы зарабатывать на путешествиях.

Об этом сообщает South China Morning Post. По словам эксперта, сейчас самое лучшее время завести блог про путешествия и начать его раскручивать. Он отметил, что из-за пандемии в сфере туризма есть неопределенность, но поездки внутри стран разрешены.

"В некоторых странах внутренние перевозки уже набирают оборот, и, скорее всего, люди потянутся к региональным поездкам. Учитывая, что у многих сейчас огромное количество свободного времени и отличный интернет дома, из этого можно извлечь выгоду", – пояснил эксперт.

По мнению Томаса, сначала надо обрисовать свои цели и найти нишу. Он посоветовал начинающим блогерам определить, про что они больше всего хотят рассказать.

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"Сосредоточьтесь на том, в чем вы хорошо разбираетесь и чем действительно увлечены. Такие темы, как местная уличная еда, региональные походы и маршруты, культура местных жителей могут быть монетизированны за счет прямого взаимодействия", – подчеркнул автор.

Также он отметил, что посты о своих путешествиях нужно делать регулярно, а также рекламировать их в других соцсетях. Кроме того, нужно избегать шокирующих заголовков и отдавать предпочтение качественному наполнению блога.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее туристам дали дельные советы для проведения летнего отпуска при пандемии коронавируса и введенных на ее фоне карантинных и ограничительных мер.