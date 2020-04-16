Как загорать на пляже после коронавируса: найден безопасный способ
В Италии нашли способ безопасного загара после пандемии коронавируса.
Так, дизайнеры компании Nuova Neon Group Due предложили установить на пляжах плексигласовые экраны, использующиеся в аптеках и банковских кассах страны для разделения посетителей. Предполагается, что стены будут иметь двухметровую высоту и образовывать кабинки для отдыхающих, передает The Sun.
Отмечается, что идея дизайнеров вызвала критику итальянских спасателей.
"Люди просто умрут от обезвоживания, оказавшись там в жаркую погоду", – заявил президент спасательного кооператива Римини Мауро. Однако эксперты не исключают, что подобные идеи станут нормой после пандемии коронавируса, ведь социальное дистанцирование может потребоваться до 2022 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что будет с туризмом после пандемии коронавируса.