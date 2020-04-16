Как загорать на пляже после коронавируса: найден безопасный способ

Кристина Долматова Журнал 09:59, 16.04.2020

В Италии нашли способ безопасного загара после пандемии коронавируса.

Так, дизайнеры компании Nuova Neon Group Due предложили установить на пляжах плексигласовые экраны, использующиеся в аптеках и банковских кассах страны для разделения посетителей. Предполагается, что стены будут иметь двухметровую высоту и образовывать кабинки для отдыхающих, передает The Sun.

Фото: The Sun

Отмечается, что идея дизайнеров вызвала критику итальянских спасателей.

"Люди просто умрут от обезвоживания, оказавшись там в жаркую погоду", – заявил президент спасательного кооператива Римини Мауро. Однако эксперты не исключают, что подобные идеи станут нормой после пандемии коронавируса, ведь социальное дистанцирование может потребоваться до 2022 года.

Фото: The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что будет с туризмом после пандемии коронавируса.

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