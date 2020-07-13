Как выспаться в самолете: раскрыты секреты хорошего сна

В сети раскрыли секреты хорошего сна на борту самолета во время авиапутешествия.

Соответствующими рекомендациями поделилось издание Daily Express. По словам инсайдеров, в первую очередь пассажирам следует ответственно подойти к выбору места в салоне и во избежание лишних шумов приобрести билет вдали от кабины пилотов или туалетов в хвостовой части лайнера.

Также туристам советуют заранее убедиться, что все вещи, которые могут пригодиться в процессе перелета, находятся в ручной клади – к примеру, подушка, маска для сна, беруши для ушей и плед.

Кроме того, по словам инсайдеров, путешественникам, которым предстоит долгий полет, не рекомендуется переедать перед сном и употреблять в пищу острые продукты и спиртные напитки, ведь это может помешать качественному сну.

"Алкоголь может помешать качественному сну и привести к сильному обезвоживанию организма, как и кофеин. Вместо этого пейте воду или успокаивающий травяной чай", – указано в тексте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пилот частной авиакомпании Джонни Ноулсон назвал лучшее место в самолете для пассажиров, которые боятся летать и переживают из-за турбулентности.