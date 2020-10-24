Как выиграть грин-карту и переехать в США: опыт украинцев

Многие украинцы мечтают о переезде в Америку, и один из вариантов – выиграть грин-карту.

Стать победителями Green Card смогли Татьяна и Александр Илларионовы, которые прошли весь путь: от подачи документов до переезда в США.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL украинская семья поделилась историей о том, как они получили заветную грин-карту. Также они назвали сумму, во сколько обошелся весь процесс оформления документов до переезда в Америку.

– Расскажите, как так получилось, что вы решили подать заявку на грин-карту?

– В 2017 году наша семья на тот момент состояла из трех человек – я, жена и 2-летняя дочь. Я искал информацию о разных стипендиях и образовательных грантах и случайно мне попалась статья о Green Card лотерее. Посовещавшись с женой, мы решили заполнить анкеты особо ни на что не рассчитывая, поскольку в лотереи нам до этого никогда не везло. В мае 2018 году я проверил результат и, к моему невероятному удивлению, оказалось, что заявка жены выиграла.

– Вы выиграли лотерею, какие дальше были ваши действия?

– Коротко расскажу, что это за лотерея. США для привлечения в страну легальных иммигрантов уже много лет проводят Diversity Visa Lottery. На самом деле эта "лотерея" называется именно так, и как можно понять из названия, ее целью является изменение демографического состава страны для повышения его национального разнообразия. Лотерея проводится раз в году – осенью. Заявки на нее можно подать только онлайн на официальном сайте www.dvprogram.state.gov. Будьте бдительны, поскольку в интернете очень много мошеннических сайтов-клонов. Весь процесс от подачи заявки до получения вожделенной визы занимает около двух лет и его можно разделить на несколько этапов:

заполнение заявки на участие в лотерее;

проверка результатов лотереи в мае следующего года (никто и никогда не пришлет вам уведомление о выигрыше, единственный путь – проверить информацию самостоятельно на указанном выше сайте);

заполнение иммиграционного заявления по форме DS-260 на каждого члена семьи;

отправка по запросу консульского центра скан-копий определенных документов (свидетельство о рождении, справка о несудимости, военный билет, заграничный паспорт и т.п.);

прохождение медицинского осмотра в клиниках, которые определены официальными властями США (в Украине их две и обе находятся в Киеве);

прохождение иммиграционного собеседования в посольстве США;

получение паспортов с заветной иммиграционной визой (срок визы обычно 6 месяцев со дня прохождения медицинской комиссии);

въезд на территорию США, оплата выпуска Green Card и получение ее по почте.

После получения приглашения на собеседование (примерно за месяц до него) мы записались на медицинский осмотр в клинику "Медиком". При его прохождении доктора проверяют вашу карту вакцинаций на предмет ее соответствия с требованиями США, берут анализы на наличие у вас инфекционных заболеваний, делают снимок легких и проводят общий медицинский осмотр. Поскольку в Украине в данный момент неблагополучная ситуация с заболеваемостью туберкулезом, а американцы жутко боятся этой болезни (которая официально побеждена на территории США), каждого заявителя с малейшим подозрением на туберкулез по результатам рентгена, отправляют на дополнительное обследование – отбор образцов мокроты, которые исследуются на протяжение восьми недель (до получения окончательных результатов вам не будет выдана иммиграционная виза). По окончанию осмотра каждому заявителю выдается запечатанный конверт с результатами осмотра, который необходимо взять с собой на собеседование в посольство.

Флаг США на Манхэттене, Нью-Йорк

Собеседование с консулом проходит быстро – около 10-15 минут на семью, где консульский офицер сверяет оригиналы документов, задает ряд вопросов, чтобы проверить насколько вы владеете английским языком, какие у вас планы и есть ли у вас запас денег для переезда и обустройства в новой стране. В случае успешного прохождения интервью, консул поздравит вас и в течение нескольких дней курьер доставит вам паспорт со свеженапечатанной звездно-полосатой визой.

Процесс заполнения заявлений, подготовки документов и подготовки к собеседованию отнимает определенное количество времени и нервов, но в общем является очень простым, поэтому мы категорически не рекомендуем прибегать к услугам разнообразных "помощников", из-за которых вам в итоге могут отказать в визе.

– Во сколько вам обошелся весь путь: от получения документов до перелета в Америку?

– На семью из трех человек весь процесс оформления документов обошелся нам на каждого члена семьи: медкомиссия – $205; сбор за выдачу иммиграционной визы – $330; сбор за выпуск самой Green Card (документ, который подтверждает ваш легальный вид на жительство в США) – $220. Итого без стоимости билетов в США – $2265.

– С какими проблемами вы столкнулись во время подачи документов?

– Я оказался тем "везунчиком", который попал под указанное выше дополнительное медицинское обследование, поэтому не получил визу одновременно с женой и дочкой. При этом моя жена была в положении и могла вылететь не позже 36 недели беременности. Нами было принято авантюрное решение, что жена с дочкой полетят первыми, а я – следом, как только получу визу. Около месяца я переписывался с разными жилыми комплексами, чтобы снять удаленно жилье (это практически невозможно, поскольку в США есть определенные требования к арендаторам, которым мы не соответствовали ввиду отсутствия истории пребывания в стране), но в итоге нам повезло, и за день до вылета моей семьи мы подписали договор аренды квартиры в пригороде Сан Франциско.

Одна из центральных улиц Сан Франциско

– Вот прилетели вы в Америку, и что дальше? Нужно ли еще что-то оформлять?

– Необходимые для жизни и работы в США документы – Green Card и ССН (аналог нашего ИНН) пришли по почте примерно в течение нескольких недель. Первые три недели в Америке мы потратили на то, чтобы оформить медицинскую страховку, поставить жену на медицинский учет и узнать месторасположение роддома, сдать экзамен на получение водительских прав и обустроить быт в новом жилье – апартаменты и дома в США сдаются абсолютно пустыми.

В США очень недешевая медицина, для оплаты которой действует система медицинского страхования. В среднем медицинская страховка на семью из четырех человек стоит около $ 800 в месяц, однако, если вы работаете как наемный сотрудник, то в большинстве случаев ваш работодатель покрывает большую часть ее стоимости. Для малообеспеченных жителей действуют различные системы льготного медицинского страхования и в зависимости от дохода семьи, страховка может быть или полностью бесплатной, или очень недорогой.

Мост "Золотые ворота" в Сан Франциско

Практически все медицинские страховки покрывают беременность и роды с небольшой (по американским меркам) франшизой, а при госпиталях есть консультанты, которые помогут разобраться со всеми нюансами. Американские доктора не доверяют украинским коллегам, поэтому по прибытию в США супруге вновь пришлось сдать все анализы и пройти все осмотры. В роддом здесь выезжают, когда схватки уже каждые 3-5 минут (иначе с большой долей вероятности отправят домой) и едут на своем авто, поскольку вызывать скорую помощь в США крайне дорого. Роженице в госпитале предоставляют отдельную палату независимо от страхового плана, если роды прошли без осложнений и состояние мамы и малыша не вызывают опасений, то обычно выписывают в течение 24 часов. Главным удивлением после Украины стало питание в роддоме – никаких диет и ограничений, сразу после родов можно заказать все что угодно из меню. Счет отправляют через несколько дней после родов и, скорее всего, он округлит ваши глаза до размера блюдец. К счастью, как я указал выше, большая часть была покрыта страховкой.

Палата роженицы в госпиталях США

– А как быть с работой в Америке тем, кто выиграл грин-карту?

– На первую работу я вышел через три недели после переезда в США, я стал водителем автобуса-шатла в аэропорте, а чуть позже, когда появился собственный автомобиль, начал дополнительно заниматься разными курьерскими доставками. У меня был средний уровень знания английского языка, но его хватало для коммуникации с окружающими и работы. В течение первого года я сдал экзамен на получение лицензии страхового агента и устроился в хорошую американскую компанию на офисную позицию. В целом, по моему мнению, в США для украинца нет проблем с работой, если вы привыкли трудиться в Украине, то в Америке у вас все получится.

Флаг США на Манхэттене, Нью-Йорк

Чтобы не потерять работу, женщины в США возвращаются в офисы через несколько недель после родов. Система дошкольного образования в стране платная и очень дорогая, поэтому часто выходит, что заработная плата одного из родителей меньше стоимости детского сада или услуг няни. Школы есть как государственные (бесплатные), так и частные. Их уровень зависит от уровня района, в котором они находятся, там собственники жилья платят налоги, которые, в том числе идут на содержание учебных заведений.

– Какой для вашей семьи был первый год в Америке?

– Первый год для эмигранта это непростое испытание – нужно решить миллион разных вопросов в новой стране, разобраться с работой государственных органов, медицинских учреждений, школ – вы начинаете жизнь с чистого листа. Чужая языковая среда, непонятные культурные традиции и привычки, материальные проблемы – все это вызывает тяжелые мысли и сравнения со своей жизнью в Украине, часто не в пользу США. Однако, если вы сможете пережить этот первый год, то в дальнейшем вы начинаете видеть все больше позитива. У вас появляются друзья, все становится понятным и логичным, и вы осознаете, что больше не воспринимаете новое место жительство как что-то временное и чуждое. Чтобы пройти этот период необходима поддержка семьи и реалистичный подход к переезду – тут вас никто не ждет и не будет восторгаться вашими дипломами и достижениями на родине, весь путь надо начинать с начала и все зависит только от вас.

Прожив свой первый год в США, наша уверенность в сделанном выборе только крепнет. Несмотря на множество негативных моментов, позитивные все же преобладают – уверенность в завтрашнем дне, работающие для всех законы, низкая коррупция на бытовом уровне, стабильная банковская система, хорошая экология и прекрасная природа. Скорее всего мы всегда будем восприниматься здесь чужаками, зато мы всегда будем чувствовать здесь себя людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский блогер Оля Мосендз поведала о жизни в Америке. Девушка рассказала, как многие приезжие питаются ожиданиями от великой страны, однако сталкиваются с многочисленными трудностями.