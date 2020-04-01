Как выглядят знаменитые курорты Турции во время пандемии коронавируса. Фото

В сети появились свежие фотографии популярных курортов Турции, сделанные в разгар эпидемии коронавируса.
Так, снимками поделилось издание Рамблер.
impressiatour.com
Как сообщается, карантин, который был объявлен из-за пандемии коронавируса, внес свой вклад в снижение туристического потока. В частности, многие страны закрыли свои границы, а путешественники предпочитают оставаться дома.
Так, отмечается, что сейчас турецкие пляжи безлюдны, а около моря нет отдыхающих.
rambler.ru
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Как ранее писал OBOZREVATEL, бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.
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