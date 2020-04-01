Главная Новости
1 апреля • обновлено в 15:33
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

Как выглядят знаменитые курорты Турции во время пандемии коронавируса. Фото

2.9т
Читать материал на украинском

В сети появились свежие фотографии популярных курортов Турции, сделанные в разгар эпидемии коронавируса.

Так, снимками поделилось издание Рамблер.

Как выглядят знаменитые курорты Турции во время пандемии коронавируса. Фото

impressiatour.com

Как сообщается, карантин, который был объявлен из-за пандемии коронавируса, внес свой вклад в снижение туристического потока. В частности, многие страны закрыли свои границы, а путешественники предпочитают оставаться дома.

Так, отмечается, что сейчас турецкие пляжи безлюдны, а около моря нет отдыхающих.

Как выглядят знаменитые курорты Турции во время пандемии коронавируса. Фото

rambler.ru

Аланья

Аланья

youwebcams.net

Аланья

Аланья

youwebcams.net

Бодрум

Бодрум

youwebcams.net

Измир

Измир

youwebcams.net

Бухта Ичмелер

Бухта Ичмелер

youwebcams.net

Как ранее писал OBOZREVATEL, бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Анна Михно
Место
Турция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel Журнал

Коронавирус. Самое важное

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги