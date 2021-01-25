"Укрзалізниця" отдыхает: самые шикарные вагоны поездов в мире. Фото

Путешествия на поезде всегда увлекательные и незабываемые. А особенно, если вы передвигаетесь элитными вагонами, вид которых просто захватывает дух.

Пока "Укрзалізниця" хвастается купе с душем и туалетом, OBOZREVATEL собрал подборку люксовых поездов, на которых можно окунуться в атмосферу сказочных маршрутов, и при этом хорошо отдохнуть.

Belmond Northern Belle (Лондон-Честер)

Поезд отражает стиль популярных в 1930-х годах в Англии поездов Belle и знаменитых пульмановских вагонов поезда Venice Simplon-Orient Express. Здесь туристы могут посетить Королевский полумесяц в Бате, мостовые Кентербери, музеи и художественные галереи Эдинбурга и исторический Йорк. Стоимость поездки от 1937 долларов.

Belmond Northern Belle (Великобритания, Лондон-Честер) Yana Luxury Travel

Belmond Northern Belle Yana Luxury Travel

Как выглядит Belmond Northern Belle Yana Luxury Travel

Вагон Belmond Northern Belle Yana Luxury Travel

Rocky Mountaineer

Rocky Mountaineer ходит по пяти железнодорожным маршрутам – Ванкувер, Банф и озеро Луиза, Калгари, Джаспер и Уистлер. Во всех купе установлены кондиционеры и есть собственные ванные комнаты. В поезде обеспечивается круглосуточный сервис, доступный по звонку. Стоимость поездки от 1200 долларов.

Rocky Mountaineer Boston Herald

Как выглядит Rocky Mountaineer www.canadianrockiestrains.com

Поезд Rocky Mountaineer Seat 61

Вагон Rocky Mountaineer Seat 61

Как выглядит внутри поезд Rocky Mountaineer Seat 61

Rovos Rail

Этим туристическим экспрессом можно посетить все тайные места Южной Африки. Поезд состоит из старинных вагонов, собранных в 1911 году в Европе для членов королевской семьи. Маршруты длительностью от 48 часов до 28 дней. Стоимость поездки от 1365 до 10 тысяч долларов.

Rovos Rail YouTube

Как выглядит Rovos Rail Afro Tourism

Вагон Rovos Rail TripAdvisor

"Восточный экспресс" из Лондона в Венецию

Старинные вагоны в стиле арт-деко 1920-х и 1930-х годов полностью отреставрированы и демонстрируют элегантность ушедшей эпохи. Помимо Лондона и Венеции, поезд путешествует в Верону, Берлин и Стамбул. Стоимость поездки от 6500 долларов.

"Восточный экспресс" из Лондона в Венецию "Тонкости туризма"

Как выглядит "Восточный экспресс" Euromag.ru

Вагон поезда "Восточный экспресс" Афиша Лондон

Старинные вагоны в стиле арт-деко Euromag.ru

Belmond Royal Scotsman

В спальном вагоне имеется 14 двухместных, два двойных и четыре одноместных купе State Cabins, каждое из которых отделано инкрустацией. Также поезд имеет специализированный SPA-вагон. Пятидневное путешествие по маршруту "Эдинбург – Кит – Кайл-оф-Лохалш – Бот-оф-Гартен – Эдинбург" стоит от 6600 долларов.

Belmond Royal Scotsman Rose Uniacke

Вагон Belmond Royal Scotsman Rose Uniacke

Как выглядит поезд Belmond Royal Scotsman Rose Uniacke

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" показала элитные вагоны-салоны повышенной комфортности с отдельными ванными комнатами, кухней и купе для охраны.