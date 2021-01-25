"Укрзалізниця" отдыхает: самые шикарные вагоны поездов в мире. Фото
Путешествия на поезде всегда увлекательные и незабываемые. А особенно, если вы передвигаетесь элитными вагонами, вид которых просто захватывает дух.
Пока "Укрзалізниця" хвастается купе с душем и туалетом, OBOZREVATEL собрал подборку люксовых поездов, на которых можно окунуться в атмосферу сказочных маршрутов, и при этом хорошо отдохнуть.
Belmond Northern Belle (Лондон-Честер)
Поезд отражает стиль популярных в 1930-х годах в Англии поездов Belle и знаменитых пульмановских вагонов поезда Venice Simplon-Orient Express. Здесь туристы могут посетить Королевский полумесяц в Бате, мостовые Кентербери, музеи и художественные галереи Эдинбурга и исторический Йорк. Стоимость поездки от 1937 долларов.
Rocky Mountaineer
Rocky Mountaineer ходит по пяти железнодорожным маршрутам – Ванкувер, Банф и озеро Луиза, Калгари, Джаспер и Уистлер. Во всех купе установлены кондиционеры и есть собственные ванные комнаты. В поезде обеспечивается круглосуточный сервис, доступный по звонку. Стоимость поездки от 1200 долларов.
Rovos Rail
Этим туристическим экспрессом можно посетить все тайные места Южной Африки. Поезд состоит из старинных вагонов, собранных в 1911 году в Европе для членов королевской семьи. Маршруты длительностью от 48 часов до 28 дней. Стоимость поездки от 1365 до 10 тысяч долларов.
"Восточный экспресс" из Лондона в Венецию
Старинные вагоны в стиле арт-деко 1920-х и 1930-х годов полностью отреставрированы и демонстрируют элегантность ушедшей эпохи. Помимо Лондона и Венеции, поезд путешествует в Верону, Берлин и Стамбул. Стоимость поездки от 6500 долларов.
Belmond Royal Scotsman
В спальном вагоне имеется 14 двухместных, два двойных и четыре одноместных купе State Cabins, каждое из которых отделано инкрустацией. Также поезд имеет специализированный SPA-вагон. Пятидневное путешествие по маршруту "Эдинбург – Кит – Кайл-оф-Лохалш – Бот-оф-Гартен – Эдинбург" стоит от 6600 долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" показала элитные вагоны-салоны повышенной комфортности с отдельными ванными комнатами, кухней и купе для охраны.