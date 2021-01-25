Как выглядят люксовые вагоны поездов: топ-5

Путешествия на поезде всегда увлекательные и незабываемые. А особенно, если вы передвигаетесь элитными вагонами, вид которых просто захватывает дух.

Так, OBOZREVATEL собрал подборку люксовых поездов, на которых можно окунуться в атмосферу сказочных маршрутов, и при этом хорошо отдохнуть.

Поезд отражает стиль популярных в 1930-х годах в Англии поездов Belle и знаменитых пульмановских вагонов поезда Venice Simplon-Orient Express. Здесь туристы могут посетить Королевский полумесяц в Бате, мостовые Кентербери, музеи и художественные галереи Эдинбурга и исторический Йорк. Стоимость поездки от 1 937 долларов.

Rocky Mountaineer ходит по пяти железнодорожным маршрутам – Ванкувер, Банф и озеро Луиза, Калгари, Джаспер и Уистлер. Во всех купе установлены кондиционеры и есть собственные ванные комнаты. В поезде обеспечивается круглосуточный сервис, доступный по звонку. Стоимость поездки от 1 200 долларов.

Этим туристическим экспрессом можно посетить все тайные места Южной Африки. Поезд состоит из старинных вагонов, собранных в 1911 году в Европе для членов королевской семьи. Маршруты длительностью от 48 часов до 28 дней. Стоимость поездки от 1 365 до 10 тысяч долларов.

Старинные вагоны в стиле арт-деко 1920-х и 1930-х годов полностью отреставрированы и демонстрируют элегантность ушедшей эпохи. Помимо Лондона и Венеции, поезд путешествует в Верону, Берлин и Стамбул. Стоимость поездки от 6 500 долларов.

В спальном вагоне имеется 14 двухместных, два двойных и четыре одноместных купе State Cabins, каждое из которых отделано инкрустацией. Также поезд имеет специализированный SPA-вагон. Пятидневное путешествие по маршруту "Эдинбург – Кит – Кайл-оф-Лохалш – Бот-оф-Гартен – Эдинбург" стоит от 6 600 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году украинцы совершили путешествия в 123 страны мира. Наиболее посещаемыми стали три страны, граничащие с Украиной.