Как выглядит одна из самых дорогих вилл в мире: стоимость резиденции и фото

Американские СМИ показали, как выглядит один из самых дорогостоящих особняков в мире – Вилла Фиренце (Villa Firenze), которая расположена в районе Лос-Анджелеса – Беверли-Хиллз.

Так, дом принадлежит миллиардеру Стивену Удвайру-Хейзу. Последние несколько лет в нем никто не проживал, однако особо богатые туристы могли арендовать элитное жилье. Владелец недавно решил продать особняк и озвучил его стоимость – 160 миллионов долларов, пишет The New York Post.

Площадь Виллы Фиренце превышает 2600 кв. м. В доме есть 20 спален и 23 ванных комнаты. На территории также имеются три резиденции для гостей.

Возле особняка расположен гараж на 30 машин, винный погреб и отдельная секция помещений для персонала.

Вилла строилась на протяжении пяти лет. Строительство было полностью завершено в 1998 году, над проектом работал архитектор Уильям Габлински.

В разное время этот дом арендовали топовые голливудские звезды, среди которых – актеры Сильвестр Сталлоне, Эдди Мерфи и Дензел Вашингтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая популярного тревел-шоу "Орла и Решка" показала самый дорогой особняк Турции. Его стоимость составляет 150 миллионов долларов.