Как выглядит изолятор для карантина в роскошном отеле в Турции

В Турции отели начали подготовку к приему туристов и приступили к переоснащению инфраструктуры по новым правилам. Один из популярных пятизвездочных отелей показал, как готовится к открытию сезона.

Соответствующие фотографии появились на сайте Аtorus.

atorus.ru

В числе требований, представленных в списке из 132 пунктов, оказалось наличие изоляторов за пределами основного здания, в которых гостей с подозрением на COVID-19 будут помещать на карантин.

Предполагается, что постояльцев, у которых при заезде выявят повышенную температуру тела, будут отправлять в изолятор до выяснения причин либо сразу в местную больницу с бригадой скорой помощи.

atorus.ru

atorus.ru

atorus.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, большинство курортных отелей Украины планируют возобновить свою работу с 1 июня. Кроме того, некоторые гостиницы начали работать еще 15 мая.

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