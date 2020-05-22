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22 мая • обновлено в 18:55
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Как выглядит изолятор для карантина в роскошном отеле в Турции

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В Турции отели начали подготовку к приему туристов и приступили к переоснащению инфраструктуры по новым правилам. Один из популярных пятизвездочных отелей показал, как готовится к открытию сезона.

Соответствующие фотографии появились на сайте Аtorus.

Как выглядит изолятор для карантина в роскошном отеле в Турции

atorus.ru

В числе требований, представленных в списке из 132 пунктов, оказалось наличие изоляторов за пределами основного здания, в которых гостей с подозрением на COVID-19 будут помещать на карантин.

Предполагается, что постояльцев, у которых при заезде выявят повышенную температуру тела, будут отправлять в изолятор до выяснения причин либо сразу в местную больницу с бригадой скорой помощи.

Как выглядит изолятор для карантина в роскошном отеле в Турции

atorus.ru

Как выглядит изолятор для карантина в роскошном отеле в Турции

atorus.ru

Как выглядит изолятор для карантина в роскошном отеле в Турции

atorus.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, большинство курортных отелей Украины планируют возобновить свою работу с 1 июня. Кроме того, некоторые гостиницы начали работать еще 15 мая.

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Автор
Мария Дидык
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