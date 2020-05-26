Как вести себя на пляже, чтобы не заразиться коронавирусом: эксперты дали советы

Пляжи в городах и на курортах уже готовят к летнему сезону, но теперь отдыхающим придется придерживаться некоторых правил.

О том, как правильно соблюдать меры безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом пишет "Рамблер".

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Главным из них остается соблюдение дистанции между отдыхающими. Нельзя собираться толпами в одном месте. Лучше выбирать места подальше от других людей. Находясь в воде, тоже важно соблюдать дистанцию.

pexels.com

Как пишет издание, безопаснее гулять по пляжу, а не лежать на солнце. Если человек долго находится на одном месте, риск заразиться больше.

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Испании нашли способ, как защитить туристов на пляжах от коронавируса при помощи искусственного интеллекта. На одном из пляжей города Фуэнхирола установили специальные датчики для обеспечения социального дистанцирования.

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