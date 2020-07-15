Как в Крыму "разводят" туристов из России: обнародованы схемы

В СМИ раскрыли схемы наживы на туристах, которые отдыхают в аннексированном Россией Крыму летом 2020 года.

Об этом пишет издание "Московский комсомолец". Так, журналистка Светлана Цикулина отметила, что часто туристы во время бронирования отелей смотрят красивые фотографии, заранее платят большую сумму за квартиру или частную виллу, а по приезде в Крым оказывается, что все выглядит совсем не так, как в сети.

К примеру, после просмотра фото туристка из Москвы забронировала в Крыму частный экодом с бассейном за 12 тысяч рублей в сутки (около 4,6 тыс. грн). Однако позже выяснилось, что описание и снимки курортного места совершенно не соответствуют действительности.

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"На деле экодом оказался обычным небольшим (60 метров) деревянным летним домиком с пристроенным открытым бассейном 2 на 4 метра, больше напоминавшим корыто", – пожаловалась Оксана.

Отмечается также, что туристы часто по ошибке снимают многолюдный "участок-общагу" вместо частной виллы. При этом в объявлениях об этом не говорится.

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"Забронировали просторный дом с участком под Алуштой за 15 тысяч в сутки (5,8 тыс. грн). Позже выяснилось, что на малюсенькой выжженной солнцем территории стоят аж три дома, два из которых в сезон хозяева сдают, а в третьем живут сами с двумя детьми, кошкой и собакой", – рассказала российская туристка из Санкт-Петербурга.

Помимо этого, большинство хозяев отелей и гостиничных комплексов не придерживаются профилактических мер, действующих во время пандемии коронавируса. В частности, расстояние между лежаками на пляжах сократилось до 30-40 сантиметров вместо положенных 1,5-2 метров.

Отдых в Крыму ИА Regnum

Помимо этого, в сети сравнили стоимость отпуска в Крыму для россиян с покупкой жилья в Москве. В частности, за аренду местной виллы на 14 дней туристам из РФ придется заплатить около 11 миллионов рублей, а отдых семьи с маленьким ребенком в Крыму обойдется примерно в 640 тысяч рублей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский блогер Илья Варламов высмеял "современные" курорты в аннексированном Крыму, отметив, что ранее "райские" места превратили в "гадюшник".

В оккупированном Россией Крыму отели взвинтили цены. Во многих наценка составила 100%, что превысило стоимость отдыха в пятизвездочных отелях Турции.