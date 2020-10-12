Как упаковать максимум вещей в ручную кладь без перевеса: назван способ

Авиапассажирам следует использовать определенный способ упаковки чемодана, чтобы взять с собой в путешествие как можно больше вещей и избежать перевеса в ручной клади при проверке в аэропорту.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на автора путеводителя The Epic Adventurer Джулию Хадсон. По ее словам, туристам необходимо приспособиться к вертикальной технике складывания одежды. Для этого предмет гардероба, к примеру, футболку или брюки, следует разместить лицевой стороной вниз, свести внутрь рукава или штанины, а затем два раза сложить пополам.

Таким образом, как объясняет Джулия, вещи должны примерно соответствовать габаритам сумки. Затем всю одежду нужно сложить в ряд, а не в стопку, и плотно прижать ее к стенкам багажа.

"Указанные правила упаковки помогут сложить вашу одежду для путешествия более компактно. Вдобавок ко всему они позволят сэкономить место, так что вы сможете втиснуть в чемодан гораздо больше предметов", – подчеркнула Хадсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестный грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам верный способ избежать потери чемодана во время авиапутешествия.