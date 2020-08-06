Как стюардессы оценивают пассажиров при посадке на борт: любопытные детали

Юля Ухина Журнал 21:06, 6.08.2020

Далеко не все знают, что стюардессы – это высококлассные психологи, которые, только взглянув на вас, могут определить, представляете вы угрозу или нет.

О том, по каким параметрам пассажиров оценивают при посадке на борт, рассказало издание "Рамблер".

Не здороваетесь

Приветствие – это часть проверки. Если вы заходите в самолет с недовольным лицом и не здороваетесь, значит вы не тот человек, к которому стоит обращаться в непредвиденной ситуации за помощью.

pinterest.com

Не смотрите в глаза

Бортпроводники встречают пассажиров при посадке и пытаются каждому посмотреть в глаза. Если они не видят ответной реакции, то это повод насторожиться и уделить этому пассажиру особое внимание.

elle.ua

Излишняя суета

Человек, который много суетится и не знает, куда себя деть, всегда вызывает подозрения. А если это борт самолета, то за таким пассажиром нужен глаз да глаз. Поэтому, по словам инсайдеров, если вы скованны в движениях, киваете и мотаете головой, часто меняете позы, скорее всего, за вами будут пристально наблюдать весь полет.

moscow-airports.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестная стюардесса рассказала о том, каких пассажиров можно считать самыми ценными на борту самолета в процессе авиаперелета.

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Travel Журнал

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