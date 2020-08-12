Как справиться с укачиванием в самолете: стюардесса назвала безопасные места

Юля Ухина Журнал 12:14, 12.08.2020

Стюардесса назвала самые безопасные места в самолете для пассажиров, страдающих от укачивания в зоне турбулентности.

Советы бортпроводницы приводит издание Daily Express. По словам бывшей сотрудницы авиакомпании EasyJet, таким пассажирам лучше выбирать места в передней или средней части самолета позади крыльев. Сидений в задней части лайнера лучше избегать – там воздушные ямы ощущаются сильнее всего.

Как справиться с укачиванием в самолете: стюардесса назвала безопасные места (фото - n-w.tv)

Кроме того, пассажирам, страдающим от тошноты в воздухе, она рекомендует занимать кресла у окна – там люди, как правило, чувствуют себя более комфортно. Стюардесса также посоветовала туристам отказаться перед полетом от жирной пищи и алкоголя, а также не смотреть видеоролики на своих гаджетах в пути.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пилот частной авиакомпании Джонни Ноулсон назвал лучшее место в самолете для пассажиров, которые боятся летать и переживают из-за турбулентности.

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Travel Журнал

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