Как справиться с укачиванием в самолете: стюардесса назвала безопасные места (фото - geektrips.ru).

Стюардесса назвала самые безопасные места в самолете для пассажиров, страдающих от укачивания в зоне турбулентности.

Советы бортпроводницы приводит издание Daily Express. По словам бывшей сотрудницы авиакомпании EasyJet, таким пассажирам лучше выбирать места в передней или средней части самолета позади крыльев. Сидений в задней части лайнера лучше избегать – там воздушные ямы ощущаются сильнее всего.

Как справиться с укачиванием в самолете: стюардесса назвала безопасные места (фото - n-w.tv)

Кроме того, пассажирам, страдающим от тошноты в воздухе, она рекомендует занимать кресла у окна – там люди, как правило, чувствуют себя более комфортно. Стюардесса также посоветовала туристам отказаться перед полетом от жирной пищи и алкоголя, а также не смотреть видеоролики на своих гаджетах в пути.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пилот частной авиакомпании Джонни Ноулсон назвал лучшее место в самолете для пассажиров, которые боятся летать и переживают из-за турбулентности.