Как сэкономить тысячи при планировании отпуска

Есть несколько советов, которые помогут сэкономить тысячи гривен во время планирования отпуска.

Их рассказала эксперт по потребительским сбережениям Дайлюша Хетайрлалайдж, сообщает express.co.uk.

Отмечается, что самым простым способом спланировать отпуск является довериться профессионалам и туристическим фирмам, однако, куда выгоднее на практике заниматься этим самостоятельно, хотя это и займет больше времени.

"В конечном итоге это того стоит, потому что экономия может составить от нескольких фунтов до нескольких сотен фунтов", - говорит эксперт.

Главным помощником в планировании являются сайты сравнения цен, которые позволят узнать, где самые доступные отели, билеты, пакеты страхования путешествий.

Кроме того, нужно помнить, что самые дорогие полеты приходятся на выходные, в то время как в любой будний день недели лететь намного дешевле, а самым дешевым днем является пятница.

Также может сыграть роль и аэропорт вылета, - если поблизости их несколько, то стоит посмотреть варианты в каждом, поскольку цены могут сильно отличаться.

Не стоит гнаться за 4 или 5-звездочными отелями, поскольку на самом деле число звезд не показывает уровень обслуживания, а только наличие удобств.

Не нужно бояться просить "халяву", - в большинстве случаев последуют отказы, но куда чаще, чем может показаться, получится бесплатно сменить место на рейсе, попасть в зал ожидания, получить приоритетную посадку. Если прямо просить все же неудобно, то можно заранее послать по электронной почте письмо, в котором рассказать об "особом случае" во время поездки.

Напомним, ранее женщина показала гениальный способ упаковать вещи на семью из четырех человек на неделю в один чемодан.

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