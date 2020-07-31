Как сэкономить на покупке авиабилетов: раскрыты простые способы

Туристам раскрыли простые способы сэкономить на покупке билетов на самолет.

Об этом пишет портал "Дневник путешественника". По словам инсайдеров, в первую очередь необходимо определить выгодный день вылета – перейти на сайт для поиска авиабилетов, ввести пункты отправления и прибытия, а затем выбрать вариант "в одну сторону". Таким образом пассажир сможет выбрать "самую дешевую" дату начала путешествия.

Затем нужно нажать на "отправление" (без ввода данных), просмотреть билеты на 30 дней вперед и определить, в какие месяцы будут самые дешевые рейсы. Однако отмечается, что искать билеты нужно в режиме инкогнито.

forumdaily.com

"Цены на рейс могут увеличиться при повторном поиске определенных рейсов, поскольку сайт хочет "испугать" человека при бронировании еще до того, как повысится стоимость", – утверждается в статье.

Кроме того, туристам рекомендуется использовать проверенные поисковые системы, поскольку многие "продают билеты по завышенным ценам".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный сайт по поиску авиабилетов Skyscanner показал лайфхаки, которые помогут сэкономить в путешествиях.