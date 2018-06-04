Как сэкономить на мобильном интернете за границей

Реалии жизни таковы, что современному человеку ни дня не обойтись без смартфона или других гаджетов. Позвонить по рабочим вопросам, поболтать "за жизнь" с другом, опубликовать фото завтрака на Монмартре в Instagram, поделиться мыслями в Twitter — без этих мелочей жизнь уже кажется пресной и скучной.

Мобильный интернет нужен всегда, чтобы делиться впечатлениями из любой страны. Вот только стоимость таких посланий может стать существенной статьей расходов в бюджете. Специально для тех, кто часто путешествует по миру, и была разработана SIM-карта Only Internet Global TEZ Telecom. Давайте разберемся, какие преимущества она дает своим пользователям.

Прозрачность тарифов и экономия

Если вы часто бываете за пределами Украины, роуминг и основные проблемы его использования вам знакомы не понаслышке.

Первая проблема — исключительно пакетное предоставление услуг мобильными операторами. Понять, за что и как начисляется оплата, можно только после досконального изучения текста договора, в котором самое интересное и важное написано самыми мелкими буквами. Не дочитали до конца — что ж, проблема ваша, по возвращении на родину не удивляйтесь внезапно пришедшим счетам за пользование роумингом в туристической или деловой поездке.

Вторая проблема — качество мобильной связи, которое зависит от страны пребывания. Неприятным сюрпризом может стать даже полное отсутствие интернета в странах, которые не входят в зону предоставления пакета роуминга вашего мобильного оператора.

SIM-карта Only Internet Globalполностью решает обе проблемы. Во-первых, отсутствует абонентская плата за пользование картой. Скрытых платежей, как при покупке пакета роуминга у "домашних операторов", тоже нет.

Во-вторых, покупая SIM-карту Only Internet Global за €25, вы получаете на свой баланс ровно эту же сумму и можете распоряжаться ею по своему усмотрению: отправлять СМС, пользоваться мессенджерами, электронной почтой и социальными сетями.

Вы платите только за фактически израсходованный трафик. А счет можно легко пополнить онлайн на сайте teztele.com через личный кабинет, где есть архив платежей и история пользования картой.

Максимальная простота использования

Просто покупаешь симку, вставляешь в телефон или другой гаджет (планшет, роутер и т. п.) — и пользуешься в свое удовольствие. Не нужны сложные настройки: SIM-карта сама подключится к мобильному оператору страны, в которой вы находитесь, но при этом ваш тариф будет гораздо ниже локального — тарифы на мобильные МБ стартуют от €0,01.

Все, конечно, зависит от ваших объемов используемого трафика, но, по опыту, суммы на счету хватит для пользования мобильным интернетом в нескольких поездках.

Огромный плюс — карта поддерживает разные форматы: Standard SIM, micro SIM и nano SIM, одинаково качественно работает в сетях 2G, 3G и 4G LTE.

Покрытие - 210 стран мира

Покрытие мобильного интернета охватывает 210 стран по всему миру. Фразу "Будь на связи в любой точке мира!" теперь можно воспринимать буквально. При этом качество покрытия всегда остается на высоте, независимо от того, решили вы полюбоваться видом на Елисейские поля в популярном туристическом Париже или делаете фоторепортаж в неизведанной Нигерии.

Быстрая бесплатная доставка в любую точку мира

И напоследок — самое приятное: SIM-карту Only Internet Global можно заказать на сайте, а доставят ее почтой в любую точку мира за 5-10 дней совершенно бесплатно.

Ну что, в дорогу?