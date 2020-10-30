Как разозлить бортпроводника в самолете: названы фразы

Российская стюардесса Карина активно делится с подписчиками рассказами о своей работе. Так, в этот раз девушка назвала список фраз, которые раздражают всех бортпроводников.

На своей странице в Instagram Карина заявила, что у многих уже выработался иммунитет к этим фразам.

"Поставьте мою сумку на полку"

"Если вы не можете самостоятельно положить свою ручную кладь на полку – значит это не ручная кладь. В наши обязанности не входит тяжелая работа. А во время пандемии коронавируса такая просьба и вовсе ставит под угрозу наше здоровье".

"Мне что, в маске весь полет сидеть?"

"Маски необходимы как бортпроводникам, так и пассажирам. Единственное исключение – когда вы едите или пьете. А говоря "сидеть в маске", мы имеем в виду носить ее так, чтобы она прикрывала как нос, так и рот".

Стюардесса назвала список фраз, которые раздражают всех бортпроводников Instagram Карины

Любые шутки о COVID-19

"Есть вещи, которые никогда не должны делать, находясь в аэропорту или на борту. Среди них – любые шутки о наличии или переносе коронавируса. Неуместный юмор может легко вернуть вас на землю, даже если ваш самолет еще не взлетел".

"Почему я не могу пересесть в бизнес-класс? Там же пусто!"

"Потому что вы за него не заплатили заранее. Все просто".

"Прошлый раз сумка сюда помещалась/мне разрешали/молоко было" и т.п

"Это было прошлый раз, а теперь все по-другому, потому что:

а) Сейчас хозяйка на борту я и я работаю по руководящим документам авиакомпании;

b) Прошлый раз вы могли лететь другим бортом".

Кроме того, бортпроводников не стоит просить присматривать за вашими детьми. Более того, они не должны на это соглашаться.

Стюардесса из России назвала список фраз, которые раздражают бортпроводников Instagram Карины

"Почему нас не кормят?"

"Большинство авиакомпаний отменили питание на непродолжительных рейсах еще до коронавируса. А теперь появилось еще больше ограничений: авиакомпании продолжают экспериментировать с различными вариантами минимизации контактов между бортпроводниками и пассажирами. Так что лучше хорошо поесть перед тем, как сесть в самолет, либо взять в салон свою еду. Тем более это не запрещается".

Как сообщал OBOZREVATEL, стюардесса назвала главное условие успешного общения с бортпроводниками.