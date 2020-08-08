Как путешествуют богачи при пандемии: раскрыт способ пересечения закрытых границ

Назван один из возможных способов пересекать закрытые границы при пандемии коронавируса для состоятельных людей. Он заключается в получении "золотой визы".

Об этом сообщает CNN. По словам инсайдеров, речь идет, в частности, об инвестиционной иммиграции –получении вида на жительство за инвестиции в экономику той или иной страны. Интерес к такой программе у состоятельных людей появился после вспышки COVID-19. Они рассматривают ее с точки зрения вопросов здравоохранения и потенциального убежища.

"Люди действительно хотят иметь альтернативное гражданство как некий страховой полис, который дает им "план Б", – отметил глава консультационной фирмы по вопросам глобального гражданства Henley & Partners Доминик Волек.

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Чаще всего для этих целей рассматривают Черногорию, Мальту или Кипр. Благодаря гражданству этих стран люди могут свободно перемещаться по Евросоюзу, получают качественную медицину и образование. Также пользуются спросом Новая Зеландия, Австралия, Великобритания и США.

Правда, иммиграцию через инвестиции смогут позволить себе граждане с очень высоким уровнем дохода. К примеру, программа в Австралии обойдется примерно в 1-3,5 млн долларов, а в Новой Зеландии – 1,9-6,5 млн долларов.

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