Как путешествовать во время пандемии коронавируса: назван главный совет

Бортпроводники дали совет тем, кто вынужден во время пандемии коронавируса совершать перелеты. Они рассказали, как выбрать наименее загруженный рейс среди прочих.

Один из пользователей посоветовал выбирать будние дни для перелетов, так как в выходные обычно летит больше народу. Своими советами бортпроводники поделились на портале Reddit.

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Сделать это достаточно проблематично, так как большинство авиаперевозчиков сократили объем полетов на 80-90%. Можно отдавать предпочтение авиакомпаниям, которые делают все для обеспечения социального дистанцирования.

pexels.com

Другие пользователи предложили отложить перелет до момента, когда рейсов станет немного больше.

"Авиакомпании ожидают увеличения рейсов в июне на 40-60%, потому, если вы подождете, ситуация улучшится", — отметил пользователь под ником MasterPh0.

Как ранее писал OBOZREVATEL, стюардесса с ником Shrey Para рассказала о поступках авиапассажиров, которые возмущают ее больше всего.