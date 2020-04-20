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20 апреля • обновлено в 17:21
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Как путешествовать после карантина: для туристов могут ввести особые документы

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Для путешествий по миру после окончания пандемии коронавируса могут понадобиться особые документы, доказывающие, что у туристов отсутствует COVID-19.

Такой прогноз озвучили ряд туристических организаций в Европе, а также некоторые авиакомпании, пишет The Sun.

Так, в частности Мадридская ассоциация отельеров (AEHM) рассматривает возможность введения сертификата "Отели без COVID-19" (COVID-19 Free Hotel), гарантирующего, что ни гости, ни персонал не заражены. На данный момент представления о практическом применении такого документа отсутствуют.

Для туристов могут ввести особые документы после карантина

Телеграф

В Великобритании в свою очередь обсуждается применение так называемого "паспорта иммунитета", в котором будет содержаться информация о наличии антител к коронавирусу. И только при наличии такого документа можно будет пересечь границы королевства.

Кроме того, предсказывается, что некоторые меры, которые были приняты рядом авиакомпаний и гостиничных сетей, продлятся и после спада пандемии.

К примеру, в авиакомпании Emirates начали в обязательном порядке делать пассажирам анализ крови, который за 10 минут показывает наличие инфекции.

Вдобавок к настоящему моменту многие страны уже имели опыт ограничения въезда в страну для путешественников без справок о состоянии здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, когда начнется туристический сезон в популярнейшем в мире курорте – Турции.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Ева Романова
Теги
Путешествия по Европе путешествия
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