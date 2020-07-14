Как пройти тест на COVID-19 в аэропорту: подробная инструкция

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подробно рассказал о том, как украинцы, которые вернулись в страну после отпуска за границей, могут сдать ПЦР-тест в аэропорту.

По его словам, в Украине эта опция уже доступна в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов" – там размещены ПЦР лаборатории для быстрого прохождения тестов, написал Криклий на своем Telegram-канале.

Так, проходить тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию в соответствии с алгоритмом прекращения самоизоляции для лиц, которые пересекли государственную границу. Также этими услугами могут воспользоваться пассажиры, которые выезжают из Украины в те страны, где обязательным условием является наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Забор материала производится в пункте забора в аэропорту.

Результаты теста будут готовы через 24 часа, после чего эта информация автоматически передается сначала в Центр общественного здоровья, а затем – в приложение “Дій вдома”.

Тест оплачивается исключительно онлайн. При его сдаче необходимо заполнить распечатанную форму с подписью лица, которое тестируется.

Номер телефона указывается в форме, который должен совпадать с вашим номером в приложении “Дій вдома”.

Отметим, тест можно сделать как в аэропорту, так и самостоятельно в любой другой аккредитованной лаборатории, не нарушая режима самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владислав Кулеба заявил, что по состоянию на 14 июля украинцы могут провести отпуск в нескольких популярных курортных странах, среди которых Турция, Египет, Албания, Хорватия и Чорногория. Он также озвучил правила въезда в эти страны и возвращения в Украину из них.