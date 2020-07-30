Опытные путешественники раскрыли легкие способы получить авиабилет в бизнес-классе самолета.

Рекомендации пассажиров, размещенные на портале Smarter Travel, приводит Daily Express. Они озвучили лайфхаки, которые испытали на собственном опыте.

Первый совет, который дали туристы – быть "лояльным" клиентом авиакомпании. В случае, если турист часто пользуется услугами одного и того же перевозчика, для него предусматриваются различные бонусы. Также пассажирам порекомендовали пользоваться кредитными картами – это позволит накапливать мили, которые в дальнейшем можно применить для повышения класса обслуживания.

Как получить место бизнес-классе самолета: названы самые легкие способы Turkish Airlines

Помимо этого, имеет значение время прохождения регистрации на выбранный рейс. Так, лучше регистрироваться на рейс заранее, желательно, за 24 часа до посадки.

"У "ранних пташек" есть больше шансов получить привилегии в полете. По мере того как идет регистрация, комфортных мест становится все меньше", – указано в тексте.

Авторы материала также посоветовали приезжать в аэропорт заблаговременно и, не стесняясь, интересоваться на стойке регистрации, имеются ли в наличии билеты в бизнес-класс и сколько за них необходимо доплатить. При этом туристам следует выглядеть опрятно, поскольку "никто не посадит вас в передней части самолета, если вы будете в шортах и шлепанцах".

"Не забывайте искать выгодные предложения. Если вы путешествуете с семьей или компаньоном, покупка двух билетов по тарифам первого класса может быть дешевле", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Хизер Пул, автор книги о работе авиакомпании, рассказала о привычке пассажиров, которая больше всего раздражает бортпроводниц.