Как отдыхают на морских курортах в "ДНР": раскрыта правда об отпуске "строгого режима"

Жители так называемой "ДНР" рассказали об отдыхе на местных курортах, расположенных на неподконтрольной Украине территории на побережье Азовского моря.

Среди самых популярных локаций – приморские населенные пункты Новоазовск, Седово и Безыменное. По словам жителей Донбасса, отдых на оккупированной территории напоминает "курорт строгого режима". Об этом пишет KP.UA.

Так, по данным издания, на курортах "ДНР" введен комендантский час, стоят блокпосты и въезд осуществляется по спискам.

Пляж на Азовском море в "ДНР" (Седово) KP.UA (фото: Дина Вишневски)

"До войны сюда ехали мамы и бабушки с детьми, пенсионеры – эти курорты считались тихими и уютными. Сейчас же выбора не осталось, те, кто побогаче – едут в Россию, Крым, победнее – довольствуются Седово и Безыменным", – рассказали отдыхающие.

Курорт Новоазовск – районный центр – уже несколько лет закрыт для свободного проезда граждан. Попасть туда можно только при наличии регистрации или подтверждающих документов, например, на недвижимость. Причина – в Новоазовске пункт постоянной дислокации вооруженных формирований боеевиков "ДНР", поэтому все закрыто, секретно и "не разглашается".

Как выглядят курорты "ДНР" KP.UA (фото: Дина Вишневски)

В разгар сезона условия проезда частично смягчили: на блокпостах нужно предъявлять свои документы и свидетельство, что у отдыхающего забронировано место в конкретном пансионате или домике в частном секторе. Также боевики на блокпостах требуют приглашение от хозяина.

Отдыхающие также пожаловались на цены и сервис. По их словам, даже проживая в номерах класса "люкс" они не могут рассчитывать на качественное обслуживание и лояльное отношение персонала.

Курорты "ДНР" KP.UA (фото: Дина Вишневски)

"Мы жили в номерах "люкс", так у нас горячая вода была по графику с 8 до 10 утра, и с 20 до 22 вечера. Не было своей кухни или микроволновки, все общее. Но платить 2000 рублей (750 грн) в день за проживание и бегать на другой конец двора к микроволновке я оказалась не готова", – поделилась одна из туристок.

Также очевидцы отметили, что на пляжах нередко можно встретить боевиков, а вечером часто слышны взрывы.

"Пляжи не обустроены совсем... Мы не видели уборщиков на пляжах, зато видели разрушенные пирсы и волнорезы, на которые просто повесили таблички "Прыгать запрещено", – подытожили отдыхающие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский блогер Илья Варламов высмеял "современные" курорты в аннексированном Крыму, отметив, что ранее "райские" места превратили в "гадюшник".

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