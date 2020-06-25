Как одеваться для перелета, чтобы получать бесплатные бонусы: стюардесса раскрыла секрет

Стюардесса, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, на что может указывать одежда пассажира самолета и как это влияет на отношение к нему экипажа.

Так, по ее словам, от нарядов туристов напрямую зависит первое впечатление о них – в частности, бортпроводница считает, что им следует выглядеть красиво и опрятно, а также быть трезвыми и приятно пахнуть. Об этом пишет Daily Express.

Стюардесса указала, что если внешний вид пассажира – подобающий, бортпроводники будут более снисходительно относиться и постараются всячески ему угодить.

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"Когда я вижу женщину или мужчину, которые одеты со вкусом, мне кажется, что они способны соблюдать приличия и, вероятно, будут вести себя хорошо. По отношению к нему захочется быть добрым, отзывчивым и вежливым в процессе общения", – пояснила сотрудница авиакомпании.

Кроме того, еще одна стюардесса считает, что, если "одеться с умом", можно претендовать на бесплатное повышение класса обслуживания на борту.

"Вы должны выглядеть так, будто часто путешествуете. Только не делайте выбор в пользу дизайнерской одежды. Это правда помогает: некоторым клиентам могут отказать в повышении класса, если они не будут одеты надлежащим образом", – заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по пищевой безопасности Жан Дибл назвала четыре продукта питания, которые нельзя употреблять на борту самолета.